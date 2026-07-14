진도군, 1억 이상 고소득 어업인 413명…전년 대비 3% ↑

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2025년 기준 고소득 어업인 조사 진행...양식어업 87.7%

[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군 고소득 어업인이 413명으로 늘며 양식 중심 성장세가 이어지고 있다.

진도군은 2025년 기준 연소득 1억 원 이상 어업인을 조사한 결과 413명으로 집계돼 전년(402명)보다 3% 증가했다고 14일 밝혔다.

진도군청 전경 [사진=뉴스핌 DB]

이번 조사는 고소득 어업인을 발굴·홍보하고 수산 정책 기초자료로 활용하기 위해 마련됐다.

읍면별로는 고군면 185명으로 가장 많았고 의신면 150명, 임회면 31명, 군내면 22명, 조도면 15명, 지산면 7명, 진도읍 3명 순이다.

업종별로는 양식어업 종사자가 362명(87.7%)으로 대부분을 차지했다. 이어 가공·유통 25명(6.1%), 종자생산 13명(3.1%), 어선어업 13명(3.1%) 순으로 나타났다.

소득 구간별로는 3억~10억 원 미만 161명(39.4%)이 가장 많았고 1억~2억 원 미만 145명(35.1%), 2억~3억 원 미만 91명(22.1%), 10억 원 이상 14명(3.4%)으로 집계됐다.

고소득 어업인 증가는 김 양식 중심의 생산 확대 영향이 큰 것으로 분석된다. 위판액은 2025년산 2490억 원, 2026년산 2474억 원을 기록했다. 군의 지속적인 지원에 따른 양식어업 활성화도 요인으로 꼽힌다.

진도군 관계자는 "양식어업을 비롯해 가공·유통, 어선어업 등 전 분야 경쟁력 강화를 위해 지원을 이어가겠다"고 말했다.

Khyeon0424@newspim.com