[2026WC] BBC 축구전문가, 잉글랜드 결승행 전망...AI는 아르헨티나 2-1 승 예측

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 준결승을 앞두고 인간과 인공지능(AI)의 승부 예측이 엇갈렸다. 영국 BBC 해설위원 크리스 서튼은 잉글랜드의 결승 진출을 점쳤지만, AI는 디펜딩 챔피언 아르헨티나의 2회 연속 결승행에 무게를 실었다.

영국 BBC의 크리스 서튼은 13일(한국시간) 월드컵 준결승 두 경기에 대한 예상 결과를 공개하며 잉글랜드가 아르헨티나를 3-1로 꺾을 것이라고 전망했다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 잉글랜드 대표팀이 12일 열린 노르웨이와의 월드컵 8강전에서 승리를 거두고 어깨동무를 하고 있다. 2026.07.14 wcn05002@newspim.com

잉글랜드는 오는 16일 오전 4시 미국 애틀랜타 스타디움에서 아르헨티나와 결승 진출을 놓고 맞붙는다. 잉글랜드가 승리하면 자국에서 열린 1966년 월드컵 이후 무려 60년 만에 결승 무대를 밟게 된다.

서튼은 "잉글랜드가 월드컵 4강을 통과할 수 있는 이보다 더 좋은 기회는 없을 것"이라며 "아르헨티나는 디펜딩 챔피언이고 리오넬 메시(인터 마이애미)라는 최고의 선수를 보유하고 있지만, 과거의 위대한 아르헨티나 대표팀과 비교하면 전력은 평범한 수준"이라고 평가했다. 이어 "현재 4강에 오른 프랑스와 스페인보다도 팀 전력은 떨어진다고 본다"라고 덧붙였다.

특히 아르헨티나의 8강전을 근거로 들었다. 아르헨티나는 스위스를 상대로 연장 접전 끝에 3-1 승리를 거두며 준결승에 올랐지만, 경기 내용은 쉽지 않았다. 후반 27분 스위스 공격수 브렐 엠볼로(렌)가 퇴장당하면서 흐름이 완전히 바뀌었고, 이후 수적 우위를 앞세워 승리를 가져갔다.

서튼은 "아르헨티나는 운이 따랐다. 엠볼로의 퇴장이 경기의 분수령이었다"라고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 리오넬 메시. [사진=로이터] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

리오넬 메시에 대한 의존도도 지적했다. 메시는 이번 대회에서 8골을 기록하며 득점 공동 선두를 달리고 있다. 하지만 서튼은 "메시는 여전히 위협적인 선수지만 이제 39세다. 토마스 투헬 감독이 메시의 공간 침투만 잘 통제한다면 잉글랜드가 경기 주도권을 가져갈 수 있다"라고 전망했다.

양 팀의 역사적인 라이벌 관계도 언급했다. 잉글랜드와 아르헨티나는 1986년 멕시코 월드컵 8강전에서 디에고 마라도나의 '신의 손' 골 이후 월드컵 무대에서 대표적인 라이벌 구도를 형성해왔다.

서튼은 "이번 경기 역시 매우 거칠고 치열할 가능성이 높다"라며 "아르헨티나가 감정적으로 흥분하면 레드카드가 두 장까지 나올 수도 있다. 잉글랜드가 침착함을 유지한다면 승리할 것"이라고 내다봤다.

하지만 AI의 전망은 정반대였다. AI는 아르헨티나가 잉글랜드를 2-1로 꺾고 월드컵 2회 연속 결승에 진출할 것으로 예측했다. 메시를 중심으로 한 아르헨티나의 경기 운영 능력과 토너먼트 경험을 높게 평가한 것으로 보인다.

반면 또 다른 준결승인 프랑스와 스페인의 맞대결에서는 인간과 AI의 의견이 일치했다. 서튼은 프랑스가 스페인을 3-1로 꺾을 것으로 예상했고, AI 역시 프랑스의 2-1 승리를 전망했다.

wcn05002@newspim.com