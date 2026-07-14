全球内存短缺致智能手机市场遇冷 三星电子逆势夺出货量第一

纽斯频通讯社首尔7月14日电 市场研究机构Counterpoint Research 14日发布的数据显示，今年第二季度全球智能手机出货量同比下降11%，创2013年以来第二季度最低水平。在整体市场低迷背景下，三星电子凭借24%的市场份额重返全球智能手机市场第一。

三星电子当地时间25日在美国旧金山举行的"Galaxy Unpacked 2026"活动上公开Galaxy S26系列。【图片=纽斯频通讯社】

Counterpoint Research表示，面向人工智能（AI）数据中心的存储芯片需求快速增长，推动DRAM和NAND Flash价格上涨，增加了智能手机制造商的生产成本，中低端及入门级产品价格普遍上调，对市场需求造成一定影响。

数据显示，三星电子第二季度市场份额达到24%，位居全球首位，并成为全球前五大智能手机厂商中增速最高的企业。

三星电子表示，公司依托印度和中东市场稳定的产品供应、相对有限的价格调整以及夏季促销活动，实现销量增长。随着Galaxy S26系列进入销售高峰，整体出货量进一步增加，其中搭载隐私显示屏和人工智能功能的Galaxy S26 Ultra销售表现较好。

Counterpoint Research认为，三星电子依托存储芯片和显示面板自主供应的垂直产业链优势，以及不断扩大的人工智能产品阵容和新品布局，在入门级市场需求疲软的情况下仍保持增长。

苹果第二季度智能手机出货量同比增长3%，市场份额达到20%，创历史新高。苹果也是主要智能手机厂商中唯一未提高产品售价的企业，iPhone 17系列销量增长对业绩形成支撑。

受存储芯片价格上涨影响，小米、OPPO和vivo面向大众市场的产品需求有所减弱，第二季度出货量均出现两位数下降。

Counterpoint Research预计，全球存储芯片供应紧张局面将持续至明年，今年全球智能手机出货量全年预计将同比下降约14%。报告认为，在此背景下，手机厂商将进一步减少低利润机型，强化高端产品销售，同时扩大翻新机和上一代产品的销售规模。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社