깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/14)

AI 핵심 요약beta
- 골드만삭스가 14일 코스피 반등은 개인 항복이 조건이라 했다
- 월가가 반도체와 디즈니·애플 등 주요 종목 전망을 짚었다
- 중국·영국·미국서 IPO·매각·상각 이슈가 잇따랐다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월14일 제공한 콘텐츠입니다.
"개인이 항복해야 바닥이 온다"…골드만이 짚은 코스피 반등 조건
반도체 지금이라도 손절? 업황 믿고 버텨라?…월가 조언은
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