부산시의회 제33회 임시회 개회…여소야대 협치 첫 시험대

10대 1기 예산결산특별위원회 구성

상임위별 주요 업무계획 보고 예정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 여소야대 구조 속에서 제10대 첫 임시회를 열고 협치와 견제 능력을 동시에 시험받는 국면에 들어갔다.

제10대 부산시의회는 전체 48석 가운데 국민의힘 37석, 더불어민주당 11석으로 구성돼 사실상 야당 우위 구도지만, 원 구성 과정에서 여야가 충돌하며 출범 초기부터 파행 위기를 겪었다. 이런 상황에서 열리는 첫 임시회가 향후 의회 운영 방식과 협치 수준을 가늠하는 시험대가 될 전망이다.

사진은 부산시의회 전경 [사진=뉴스핌DB] 2021.11.10

시의회는 14일부터 28일까지 15일간 제338회 임시회를 열고 조례안 5건, 동의안 13건, 결의안 4건, 기타 1건 등 모두 23건의 안건을 심의·의결한다고 밝혔다.

회기 첫날 제1차 본회의에서는 각 교섭단체 대표연설을 이어 인사청문 등을 담당할 4개 특별위원회 구성 결의안을 의결하고 제10대 1기 예산결산특별위원회 위원을 선임했다. 예산결산특위는 13명 이내로 구성되며 임기는 내년 6월까지다.

시의회는 이후 부산시장과 교육감의 시정연설을 청취한 뒤 회기 중 8명의 의원이 5분 자유발언을 통해 교통, 주거, 해양, 교육 등 분야별 현안을 지적하고 집행부에 대책 마련을 요구한다. 교통 혼잡, 주거 환경, 해양 산업, 교육 격차 등 지역 현안을 놓고 다수당과 소수당이 어떤 문제의식을 공유하고 어떻게 해법을 제시할지가 협치의 첫 신호로 읽힌다.

15일부터 23일까지 9일간은 각 상임위원회별로 소관 실·국·본부와 출자·출연기관, 교육청의 하반기 주요 업무계획 보고를 받는다. 상임위는 분야별 주요 사업 예산 집행 상황을 점검하고 회기 중 상정된 조례안과 동의안을 심사해 정책적 타당성과 재정 부담을 따진다. 기획재경위원회 등 주요 상임위는 공유재산관리계획안, 공공기관 위탁·대행 동의안 등을 놓고 집행부의 계획과 재정 운용을 들여다볼 예정이다.

제2차와 제3차 본회의는 각각 24일과 27일에 열린다. 이들 본회의에서는 시정질문 접수 결과에 따라 교통·환경·복지·교육 등 주요 현안에 대해 집행부를 상대로 질의하고 정책 방향과 해결 방안을 논의한다. 여야 의원들이 시정질문을 통해 민생 현안을 어떻게 선정하고 어떤 방식으로 행정을 견제할지에 따라 제10대 의회의 역할과 성격이 드러날 것으로 보인다.

회기 마지막 날인 28일 제4차 본회의에서는 각 위원회가 심사한 안건을 최종 의결한다. 이어 5분 자유발언을 진행한 뒤 제338회 임시회 일정을 모두 마무리한다. 다음 제339회 임시회는 8월 28일부터 9월 11일까지 15일간 진행될 예정으로, 제338회에서 드러난 협치 방식과 의정 운영의 방향성이 이어질지 관심이 쏠린다.

ndh4000@newspim.com