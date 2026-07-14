쯔위, JYP와 계약 종료설…소속사 "트와이스 재계약 논의 중"

AI 핵심 요약beta
- 트와이스 쯔위가 14일 JYP와 계약 종료설에 휩싸였다.
- JYP는 재계약 논의 중이며 확정시 안내하겠다고 밝혔다.
- 보도에선 쯔위의 재계약 불발과 완전체 활동 지속을 전했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 트와이스 쯔위가 현 소속사 JYP엔터테인먼트와의 계약 종료설에 휩싸였다.
JYP엔터테인먼트는 14일 "트와이스는 현재 재계약을 논의 중인 단계로, 관련 사안이 확정되는 대로 안내드리겠다"며 신중한 입장을 밝혔다.
앞서 이날 뉴스1은 쯔위가 JYP엔터테인먼트와 재계약을 하지 않기로 합의했으며, 소속사는 떠나지만 트와이스 완전체 활동은 이어갈 예정이라고 보도했다.
쯔위는 2015년 트와이스로 데뷔해 올해 데뷔 11주년을 맞았다. 재계약이 불발될 경우 JYP엔터테인먼트와는 11년 만에 동행을 마무리하게 된다.
트와이스는 '우아하게', '치얼 업(CHEER UP)', '티티(TT)', '왓 이즈 러브(What is Love?)' 등 다수의 히트곡을 발표하며 K팝을 대표하는 걸그룹으로 자리매김했다.
한편 트와이스는 지난 10일부터 12일까지 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 여섯 번째 월드투어 '디스 이즈 포(THIS IS FOR)' 피날레 공연을 개최하며 약 1년간 이어온 월드투어를 성공적으로 마무리했다.
moonddo00@newspim.com