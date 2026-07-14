과천시 '청년 상권활성화 서포터즈' 발대식…본격 활동 돌입

신계용 시장 "우수한 제안들이 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣는 계기 되길"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 13일 과천시상권활성화센터에서 '2026년 과천시 청년 상권활성화 서포터즈' 발대식을 개최하고 본격적인 활동에 나섰다고 14일 밝혔다.

과천시 청년 상권 활성화 서포터즈 발대식-기념촬영. [사진=과천시]

시에 따르면 '과천시 청년 상권활성화 서포터즈'는 청년들이 직접 지역 상권을 분석하고 실천적인 활성화 아이디어를 발굴·실행하는 참여형 프로그램이다. 청년들에게는 행사 기획과 홍보 콘텐츠 제작 등 실무 경험을 제공하고 침체된 지역 골목상권에는 청년들의 참신한 시각을 더해 자생력을 높이고자 마련됐다.

이번 서포터즈는 디자인, 마케팅·홍보, 영상 제작, 소상공인 경영 개선 등 다양한 분야의 지원자 가운데 엄격한 심사를 거쳐 총 12명이 최종 선발됐다. 이들은 3명씩 4개 팀으로 조를 구성해 제일쇼핑 전통시장, 별양동상점가, 중앙동상점가, 스마트케이골목형상점가 등 관내 4대 주요 상권에 배치돼 약 3개월간 활동을 펼친다.

과천시 청년 상권 활성화 서포터즈 발대식-기념촬영. [사진=과천시]

서포터즈는 배정된 상권별 특성을 정밀 분석해 맞춤형 활성화 방안을 제안하고 개성 있는 홍보 영상을 제작할 예정이다. 아울러 올해 열리는 '제3회 과천시 맛집 선발대회'의 현장 운영과 홍보 활동도 적극적으로 지원하게 된다. 시는 청년들의 아이디어가 실제 현장에서 가시적인 성과로 연결될 수 있도록 팀별로 100만 원의 활동비를 지원한다.

활동 기간이 종료된 후에는 성과보고회를 개최해 상권별 추진 결과와 제안 콘텐츠를 대외적으로 공유할 예정이다. 시는 제출된 제안 중 실현 가능성과 지역 경제 파급 효과가 높은 우수 아이디어를 선별해 향후 시 상권 활성화 공식 사업에 적극적으로 반영할 계획이다.

과천시 청년 상권 활성화 서포터즈 발대식-신계용 과천시장 인사말. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "청년들의 참신한 아이디어와 뜨거운 열정이 코로나19 이후 여전히 어려움을 겪고 있는 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다"며 "청년들의 우수한 제안들이 단발성 아이디어에 그치지 않고 실제 현장의 긍정적인 변화와 실효성 있는 상권 활성화 정책으로 이어질 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

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