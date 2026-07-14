민형배 인수위 "통합의대 절충안 불발, 중재 역할 종료"

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대학통합 신청 마감 '코앞'…목포대 수용, 순천대 불수용



[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장의 인수위원회가 14일 목포대와 순천대에 제시한 '통합의대 절충안'이 받아들여지지 않았다고 밝혔다.

앞으로 양 대학의 자율 합의에 맡기며 더 이상 중재 역할을 수행하지 않겠다고 선을 그었다. 지역민의 숙원인 의과대학과 상급 규모의 대학병원 유치가 무산될 경우 책임을 떠안아야 한다는 압박 메시지로 읽혔다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 박향 전남광주대전환기획위원회의 보건복지위원장은 이날 나주시 빛가람복합문화체육센터 세미나실에서 '통합의대 절충안 불수용' 관련해 입장문을 발표하고 있다. 2026.07.14 bless4ya@newspim.com

박향 전남광주대전환기획위원회의 보건복지위원장은 이날 나주시 빛가람복합문화체육센터 세미나실에서 '통합의대 절충안 불수용' 관련해 입장문을 발표했다.

인수위는 목포대와 순천대의 통합을 전제로 단일 의과대학 설립안을 제시한 바 있다.

목포대에 의과대학·대학본부를 두는 대신, 순천대에 500병상 규모의 대학병원을 설립하자는 생각이다. 최종 목표는 동부권에도 대학병원을 갖추도록 예산을 지원하겠다는 복안이다.

박 위원장은 "인수위가 제안한 '국립의과대학 신설 및 통합특별시 지원 방안'에 대해 회신 마감 기한인 전날 목포대는 수용, 순천대는 불수용 입장을 밝혀 왔다"고 전했다.

그는 "이번 제안은 최종 중재안을 제시한 것이다"며 "특정 대학의 개별적인 수정 요구는 대학 간 형평성과 절차적 안정성을 훼손할 우려가 있어 추가적인 배치안을 제시하거나 새로운 중재안을 마련하지 않을 것"이라고 명확히 밝혔다.

그러면서 "대학 간 공동합의가 이뤄지지 않는다면 인수위의 중재안은 수용되지 않은 것으로 판단하고 특별시에도 중재 역할 종료를 권고하겠다"고 말했다.

박 위원장이 공개한 통합의과대학 설립 로드맵을 보면, 양 대학은 오는 20일까지 교육부에 대학 통합 신청서를 내야 한다. 양 대학이 하나로 합치고 대표 주소지를 정하는 절차다.

이후 8월에는 의대정원 배정 공모 신청서를 내야 하며 교육 기반 및 수련병원 지정, 교육병원 수립 계획을 담을 예정이다.

2028년 하반기에는 의료기관인증평가원의 예비인증 평가 준비 및 인증을 거쳐야 한다. 의대생을 교육시킬 환경을 갖췄는지 커리큘럼 하나하나를 까다롭게 따진다고 한다.

일련의 과정을 마치면 2030년 첫 신입생 모집에 나서게 된다.

박 위원장은 "기한 내에 교육부에 대학 통합 신청서를 제출해야 내년도에 정부 예산이 세워지고 신입생 모집 일정을 맞출 수 있다"며 "결국 양 대학이 합의하지 못해 신청서를 내지 못하면 교육부에서는 의지가 없는 것으로 판단하지 않겠느냐"고 우려했다.

자칫 타이밍을 놓치면 필수 의료 체계를 확립할 기회를 다른 지역에 뺏길 수도 있다는 의미로 해석된다.

신청서 제출 기한을 넘기게 될 경우 의대와 대학병원 유치가 무산되는 것인지 묻는 질문에는 "현재로서는 최악의 경우를 계산하지 않고 최대한 통합해서 가는 방향으로 기대하고 있다"고 말을 아꼈다.

민 시장이 최근 방송에서 특정 대학과 단독으로 의대 설립을 추진하겠다는 취지의 입장에 대해서는 "(두 대학이 통합에) 합의할 여지를 남겨둔 발언으로 보인다"고 답했다.

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