부산시의회 국힘 원내대표 "여소야대 넘어 갈등보다 협치 필요"

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"시민 삶 위협 정책은 견제와 대응"

박종철 원내대표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 국민의힘 원내대표 박종철 의원이 첫 연설에서 여소야대 현실을 언급하며 시정 협치와 견제 원칙을 제시했다.

박 의원은 14일 열린 제338회 부산시의회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 "부산은 여소야대 상황에 놓여 있다"며 "시민이 선택한 결과인 만큼 갈등보다 협치가 필요하다"고 밝혔다.

박 의원은 "시민들이 의회에 국민의힘 37석이라는 압도적인 다수 의석을 부여해주신 동시에 시정의 키는 더불어민주당 소속의 전재수 시장께 맡겼다"면서 "이는 서로 존중하며 협력하라는 시민들의 요구"라고 주장했다.

이날 향후 시정 운영과 관련해 다섯 가지 방향을 제시했다.

그는 "의회와의 지속적 소통을 통해 정책 일관성을 유지하고 해양 중심 산업 구조를 넘어 다양한 산업 육성과 소상공인 지원을 병행해야 한다"면서 "국가 'K-반도체' 정책과 관련해 지역 인프라 활용 방안을 마련해야 한다"고 주문했다.

그러면서 "청년 유출과 초고령사회에 대응할 인구정책 마스터플랜이 필요하다"고 언급하며 "여야를 넘어 부산 발전과 시민 행복을 위한 협력이 필요하다"고 주문했다.

박 의원은 "부산 발전과 시민 이익을 위한 일이라면 정파를 따지지 않고 협력하겠다"면서도 "시민 삶을 위협하는 정책에는 견제와 대응을 이어가겠다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com