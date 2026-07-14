삼성전자 뚫은 구글…'풀스택 AI'로 MS·AWS 추격

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

DX부문 전 세계 임직원에 제미나이 공급

풀스택·보안 앞세워 대기업 고객 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 구글이 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 전 세계 임직원을 기업용 인공지능(AI) 플랫폼 고객으로 확보하며 국내 기업용 AI 시장 공략에 속도를 낸다.

보안과 기존 업무 시스템 연계 요건이 까다로운 삼성전자의 대규모 도입 사례를 핵심 레퍼런스로 삼아 제조와 금융 등 국내 대기업 고객을 확대한다는 전략이다.

구글은 마이크로소프트와 아마존웹서비스(AWS), 오픈AI가 앞서 있는 시장에서 자체 AI 반도체부터 모델·클라우드·에이전트 관리 플랫폼까지 묶은 '풀스택 AI'를 승부수로 내놨다. 이를 통해 비용과 보안, 환각, 업무 시스템 연계를 한꺼번에 관리할 수 있다는 점을 차별화 요소로 내세웠다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 윤구 구글코리아 사장(왼쪽)과 루스 선 구글클라우드 코리아 사장이 14일 서울 중구 신라호텔에서 열린 기자간담회에서 'AI 포 비즈니스' 전략을 발표하고 있다. 2026.07.14 kji01@newspim.com

구글은 14일 서울 중구 신라호텔에서 '구글 AI 포 비즈니스 2026'을 열고 기업의 업무 혁신을 지원하는 AI 적용 사례와 사업 전략을 공개했다.

윤구 구글코리아 사장과 루스 선 구글 클라우드 코리아 사장은 이날 기자간담회에서 국내 기업의 AI 도입이 단순한 챗봇과 문서 작성 지원을 넘어, AI가 여러 업무를 연속적으로 수행하는 '에이전틱 AI' 단계로 이동하고 있다고 강조했다.

◆ 삼성전자, 한 달간 실사용하며 검증

구글이 국내 기업용 AI 사업의 대표 사례로 내세운 고객은 삼성전자다. 구글 클라우드는 삼성전자 DX부문 전 세계 임직원에게 기업용 AI 플랫폼 '제미나이 엔터프라이즈'를 공급한다.

구글 클라우드는 이를 국내 엔터프라이즈 에이전틱 AI 도입 사례 가운데 최대 규모라고 설명했다. 구체적인 공급 인원과 계약 규모는 공개하지 않았다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 오전 서울 중구 서울신라호텔에서 열린 '구글 AI 포 비즈니스 2026'에서 관람객이 삼성전자 확장현실(XR) 기기와 구글의 협업 기술을 체험하고 있다. 2026.07.14 kji01@newspim.com

삼성전자 DX부문 임직원은 제미나이 엔터프라이즈를 활용해 사내 지식과 데이터를 검색하고 업무에 필요한 정보를 종합할 수 있다. 향후에는 임직원이 각자 담당 업무에 맞는 AI 에이전트를 직접 만들어 활용하는 단계로 확대할 계획이다.

삼성전자는 도입 과정에서 성능과 보안, 투자 대비 효과(ROI) 등을 종합적으로 검토한 것으로 전해졌다. 실제 임직원이 플랫폼을 사용하며 성능을 검증했고, 도입 이후에도 현장 피드백을 반영해 기능을 개선하고 있다.

루스 선 사장은 "삼성전자는 성능과 보안, ROI 등 하나부터 열까지 모두 검토했다"며 "직원들이 실제로 사용하며 테스트했고, 협력을 시작한 지 한 달 정도 됐지만 끊임없이 피드백이 오고 있다"고 말했다.

이어 "제품을 선택하는 과정도 중요하지만 실사용 경험을 바탕으로 피드백을 주고받고 협력하는 것이 더 중요하다"며 "삼성전자뿐 아니라 한국 고객들과 효율성과 보안을 높이기 위한 운영 방안을 함께 찾고 있다"고 설명했다.

제미나이 엔터프라이즈는 삼성전자 DX부문 전용 구글 클라우드 테넌트에 배포된다. 민감한 기업 데이터가 외부로 유출되지 않도록 통제된 환경에서 관리하고, 에이전트 생성과 배포·권한을 중앙에서 관리하는 방식이다.

◆ "구글만의 풀스택 AI가 차별점"

구글은 경쟁사와의 가장 큰 차이로 모델과 인프라, 플랫폼을 모두 보유한 풀스택 AI 구조를 꼽았다.

구글의 풀스택 AI는 ▲텐서처리장치(TPU) 등 컴퓨팅 인프라 ▲제미나이 AI 모델 ▲에이전트 구축·관리 플랫폼 ▲직원이 사용하는 업무 인터페이스를 하나의 체계로 묶는 방식이다.

루스 선 사장은 "가장 큰 차이는 두가지"라며 "첫 번째는 구글만이 전체 AI 스택을 갖고 있다는 점"이라고 말했다.

이어 "고객이 효율성을 높이고 환각을 줄이려면 모델 하나가 아니라 전체 스택을 함께 고려해야 한다"며 "두 번째는 모델 성능에만 집중하는 것이 아니라 기업 내부의 모든 정보에 접근하고 이를 연결하는 노하우를 갖고 있다는 점"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 오전 서울 중구 서울신라호텔에서 열린 '구글 AI 포 비즈니스 2026' 행사장에 국내 기업과 구글의 인공지능(AI) 협업 사례를 소개하는 전시 부스가 마련돼 있다. 2026.07.14 kji01@newspim.com

구글은 제미나이 엔터프라이즈를 내부 업무에도 적용하고 있다. 자체적으로 대규모 사용 경험을 축적하면서 응답 성능과 사용자 경험, 토큰 비용 등 기업 고객이 실제 도입 과정에서 겪는 문제를 개선하고 있다는 설명이다.

이는 업무용 소프트웨어와 클라우드를 결합한 마이크로소프트, 생성형 AI 모델 경쟁력을 앞세운 오픈AI, 클라우드 인프라 시장에서 우위를 확보한 AWS와 차별화하려는 전략으로 풀이된다.

◆ 범용 모델 넘어 기업 핵심 역량으로

구글은 한국 기업의 AI 활용 수준이 다른 국가와 비교해 빠르게 진전되고 있다고 평가했다. 단순히 범용 AI 모델을 도입하는 데 그치지 않고 기업이 가진 데이터와 경험, 업무 절차를 결합해 독자적인 경쟁력을 만들려는 수요가 강하다는 설명이다.

윤구 사장은 "한국만큼 전 국민이 얼리어답터가 돼 AI를 활용하려는 열망과 호기심을 가진 나라는 드물다"며 "글로벌 시장에서 경쟁하는 한국 기업들도 AI를 빠르게 습득하고 활용하고 있다"고 말했다. 이어 "범용 모델을 가져다 쓰는 데 그치지 않고 기업이 보유한 경험과 노하우를 녹여 업무 흐름을 혁신하려는 욕구가 크다"며 "다른 기업이 쉽게 모방할 수 없는 핵심 역량으로 만들려는 움직임을 많이 보고 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 오전 서울 중구 서울신라호텔에서 열린 '구글 AI 포 비즈니스 2026' 행사장에 KB국민은행과 구글의 인공지능(AI) 협업 사례를 소개하는 전시 부스가 마련돼 있다. 2026.07.14 kji01@newspim.com

구글은 삼성전자 외에도 유통 분야의 CJ올리브영, 금융 분야의 카카오뱅크, 헬스케어 분야의 대원제약, 미디어·엔터테인먼트 분야의 위버스, 여행 분야의 여기어때 등을 국내 AI 적용 사례로 소개했다.

정부 부문에서도 AI 도입과 관련한 협의를 진행하고 있다. 다만 구체적인 협력 기관과 사업 내용은 공개하지 않았다.

루스 선 사장은 "공개할 수는 없지만 정부와 협력할 기회가 상당히 늘어나고 있다"며 "보안 문제 없이 AI 서비스를 시민에게 제공하는 방안에 대해서도 논의하고 있다"고 말했다.

kji01@newspim.com