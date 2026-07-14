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삼성전자 뚫은 구글…'풀스택 AI'로 MS·AWS 추격

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  • 구글이 14일 삼성전자 DX부문 전 세계 임직원에게 제미나이 엔터프라이즈를 공급하며 국내 기업용 AI 시장 공략을 본격화했다.
  • 삼성전자는 한 달간 실사용으로 성능·보안·ROI를 검증했고, 구글은 풀스택 AI와 에이전틱 AI를 앞세워 국내 대기업 고객 확대에 나섰다.
  • 구글은 CJ올리브영·카카오뱅크 등으로 사례를 넓히고, 정부와도 보안 기반 공공 AI 서비스 도입을 논의 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

DX부문 전 세계 임직원에 제미나이 공급
풀스택·보안 앞세워 대기업 고객 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 구글이 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 전 세계 임직원을 기업용 인공지능(AI) 플랫폼 고객으로 확보하며 국내 기업용 AI 시장 공략에 속도를 낸다.

보안과 기존 업무 시스템 연계 요건이 까다로운 삼성전자의 대규모 도입 사례를 핵심 레퍼런스로 삼아 제조와 금융 등 국내 대기업 고객을 확대한다는 전략이다.

구글은 마이크로소프트와 아마존웹서비스(AWS), 오픈AI가 앞서 있는 시장에서 자체 AI 반도체부터 모델·클라우드·에이전트 관리 플랫폼까지 묶은 '풀스택 AI'를 승부수로 내놨다. 이를 통해 비용과 보안, 환각, 업무 시스템 연계를 한꺼번에 관리할 수 있다는 점을 차별화 요소로 내세웠다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 윤구 구글코리아 사장(왼쪽)과 루스 선 구글클라우드 코리아 사장이 14일 서울 중구 신라호텔에서 열린 기자간담회에서 'AI 포 비즈니스' 전략을 발표하고 있다. 2026.07.14 kji01@newspim.com

구글은 14일 서울 중구 신라호텔에서 '구글 AI 포 비즈니스 2026'을 열고 기업의 업무 혁신을 지원하는 AI 적용 사례와 사업 전략을 공개했다.

윤구 구글코리아 사장과 루스 선 구글 클라우드 코리아 사장은 이날 기자간담회에서 국내 기업의 AI 도입이 단순한 챗봇과 문서 작성 지원을 넘어, AI가 여러 업무를 연속적으로 수행하는 '에이전틱 AI' 단계로 이동하고 있다고 강조했다.

◆ 삼성전자, 한 달간 실사용하며 검증

구글이 국내 기업용 AI 사업의 대표 사례로 내세운 고객은 삼성전자다. 구글 클라우드는 삼성전자 DX부문 전 세계 임직원에게 기업용 AI 플랫폼 '제미나이 엔터프라이즈'를 공급한다.

구글 클라우드는 이를 국내 엔터프라이즈 에이전틱 AI 도입 사례 가운데 최대 규모라고 설명했다. 구체적인 공급 인원과 계약 규모는 공개하지 않았다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 오전 서울 중구 서울신라호텔에서 열린 '구글 AI 포 비즈니스 2026'에서 관람객이 삼성전자 확장현실(XR) 기기와 구글의 협업 기술을 체험하고 있다. 2026.07.14 kji01@newspim.com

삼성전자 DX부문 임직원은 제미나이 엔터프라이즈를 활용해 사내 지식과 데이터를 검색하고 업무에 필요한 정보를 종합할 수 있다. 향후에는 임직원이 각자 담당 업무에 맞는 AI 에이전트를 직접 만들어 활용하는 단계로 확대할 계획이다.

삼성전자는 도입 과정에서 성능과 보안, 투자 대비 효과(ROI) 등을 종합적으로 검토한 것으로 전해졌다. 실제 임직원이 플랫폼을 사용하며 성능을 검증했고, 도입 이후에도 현장 피드백을 반영해 기능을 개선하고 있다.

루스 선 사장은 "삼성전자는 성능과 보안, ROI 등 하나부터 열까지 모두 검토했다"며 "직원들이 실제로 사용하며 테스트했고, 협력을 시작한 지 한 달 정도 됐지만 끊임없이 피드백이 오고 있다"고 말했다.

이어 "제품을 선택하는 과정도 중요하지만 실사용 경험을 바탕으로 피드백을 주고받고 협력하는 것이 더 중요하다"며 "삼성전자뿐 아니라 한국 고객들과 효율성과 보안을 높이기 위한 운영 방안을 함께 찾고 있다"고 설명했다.

제미나이 엔터프라이즈는 삼성전자 DX부문 전용 구글 클라우드 테넌트에 배포된다. 민감한 기업 데이터가 외부로 유출되지 않도록 통제된 환경에서 관리하고, 에이전트 생성과 배포·권한을 중앙에서 관리하는 방식이다.

◆ "구글만의 풀스택 AI가 차별점"

구글은 경쟁사와의 가장 큰 차이로 모델과 인프라, 플랫폼을 모두 보유한 풀스택 AI 구조를 꼽았다.

구글의 풀스택 AI는 ▲텐서처리장치(TPU) 등 컴퓨팅 인프라 ▲제미나이 AI 모델 ▲에이전트 구축·관리 플랫폼 ▲직원이 사용하는 업무 인터페이스를 하나의 체계로 묶는 방식이다.

루스 선 사장은 "가장 큰 차이는 두가지"라며 "첫 번째는 구글만이 전체 AI 스택을 갖고 있다는 점"이라고 말했다.

이어 "고객이 효율성을 높이고 환각을 줄이려면 모델 하나가 아니라 전체 스택을 함께 고려해야 한다"며 "두 번째는 모델 성능에만 집중하는 것이 아니라 기업 내부의 모든 정보에 접근하고 이를 연결하는 노하우를 갖고 있다는 점"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 오전 서울 중구 서울신라호텔에서 열린 '구글 AI 포 비즈니스 2026' 행사장에 국내 기업과 구글의 인공지능(AI) 협업 사례를 소개하는 전시 부스가 마련돼 있다. 2026.07.14 kji01@newspim.com

구글은 제미나이 엔터프라이즈를 내부 업무에도 적용하고 있다. 자체적으로 대규모 사용 경험을 축적하면서 응답 성능과 사용자 경험, 토큰 비용 등 기업 고객이 실제 도입 과정에서 겪는 문제를 개선하고 있다는 설명이다.

이는 업무용 소프트웨어와 클라우드를 결합한 마이크로소프트, 생성형 AI 모델 경쟁력을 앞세운 오픈AI, 클라우드 인프라 시장에서 우위를 확보한 AWS와 차별화하려는 전략으로 풀이된다.

◆ 범용 모델 넘어 기업 핵심 역량으로

구글은 한국 기업의 AI 활용 수준이 다른 국가와 비교해 빠르게 진전되고 있다고 평가했다. 단순히 범용 AI 모델을 도입하는 데 그치지 않고 기업이 가진 데이터와 경험, 업무 절차를 결합해 독자적인 경쟁력을 만들려는 수요가 강하다는 설명이다.

윤구 사장은 "한국만큼 전 국민이 얼리어답터가 돼 AI를 활용하려는 열망과 호기심을 가진 나라는 드물다"며 "글로벌 시장에서 경쟁하는 한국 기업들도 AI를 빠르게 습득하고 활용하고 있다"고 말했다. 이어 "범용 모델을 가져다 쓰는 데 그치지 않고 기업이 보유한 경험과 노하우를 녹여 업무 흐름을 혁신하려는 욕구가 크다"며 "다른 기업이 쉽게 모방할 수 없는 핵심 역량으로 만들려는 움직임을 많이 보고 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 오전 서울 중구 서울신라호텔에서 열린 '구글 AI 포 비즈니스 2026' 행사장에 KB국민은행과 구글의 인공지능(AI) 협업 사례를 소개하는 전시 부스가 마련돼 있다. 2026.07.14 kji01@newspim.com

구글은 삼성전자 외에도 유통 분야의 CJ올리브영, 금융 분야의 카카오뱅크, 헬스케어 분야의 대원제약, 미디어·엔터테인먼트 분야의 위버스, 여행 분야의 여기어때 등을 국내 AI 적용 사례로 소개했다.

정부 부문에서도 AI 도입과 관련한 협의를 진행하고 있다. 다만 구체적인 협력 기관과 사업 내용은 공개하지 않았다.

루스 선 사장은 "공개할 수는 없지만 정부와 협력할 기회가 상당히 늘어나고 있다"며 "보안 문제 없이 AI 서비스를 시민에게 제공하는 방안에 대해서도 논의하고 있다"고 말했다.

kji01@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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