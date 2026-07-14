숭실대 고교 교사 모의평가 세미나…2027학년도 학종 평가 기준 공유

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경제·물리학과 교수진이 학과별 인재상과 평가 주안점 설명

서류형 학생부종합전형 안내하고 실제 사례 평가 실습 진행

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교 입학처는 고교 교사를 대상으로 학생부종합전형의 평가 기준과 2027학년도 입학전형을 안내하는 모의평가 세미나를 개최했다고 14일 밝혔다.

지난 7일 열린 이번 행사는 고교교육 기여대학 지원사업의 하나로 마련됐다. 기존 서류평가 실습에 숭실대 AX특성화학과 교수진이 직접 참여해 학과별 인재상과 평가 주안점을 설명하는 프로그램을 추가했다.

숭실대학교 '2026 고교 교사 모의평가 세미나' 개최. [사진=숭실대]

참석 교사들은 대학의 서류평가 방식을 체험하는 데서 나아가 각 모집 단위가 학생의 어떤 역량과 활동을 중요하게 평가하는지 교수진의 설명을 통해 확인했다.

세미나는 장성연 숭실대 입학처장의 환영 인사를 시작으로 경제학과와 물리학과 교수진의 학과별 인재상 및 평가 기준 안내 순으로 진행됐다.

이어 숭실대 학생부종합전형 평가 체계에 대한 설명과 모의평가 실습이 이뤄졌다. 2026학년도 입시 결과를 분석하고 2027학년도 전형 계획을 안내하는 시간도 마련됐다.

숭실대는 특히 2027학년도에 신설되는 서류형 학생부종합전형의 운영 방식과 평가 기준을 구체적으로 설명했다.

참석 교사들은 실제 사례를 바탕으로 지원자의 서류를 직접 평가한 뒤 입학사정관의 평가 결과와 비교했다. 이를 통해 대학의 학생부종합전형 평가 과정과 모집 단위별 교육 방향에 대한 이해를 높였다.

한 참석 교사는 "학과 교수님이 직접 인재상을 설명해 주시니 모집 단위별 교육과정과 학습 내용을 더 정확히 알 수 있었다"며 "단순한 입시를 넘어 학문적으로 접근할 수 있어 도움이 됐다"고 말했다.

장성연 입학처장은 "이번 세미나가 고교 현장의 학생부종합전형 이해도를 높이고 대학과 고교 간 신뢰를 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

숭실대의 2027학년도 수시모집 요강은 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.

jane94@newspim.com