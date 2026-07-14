[2026WC] 노르웨이, 월드컵 8강 신화에 금의환향…오슬로 10만 팬 운집

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 사상 첫 8강 진출을 이룬 노르웨이 축구대표팀이 뜨거운 환영 속에 귀국했다.

로이터통신은 14일(한국시간) "10만 명이 넘는 팬이 노르웨이 수도 오슬로 거리를 가득 메우며 축구대표팀을 영웅처럼 맞이했다"며 "월드컵 탈락의 아쉬움은 거대한 국가적 축제로 바뀌었다"고 전했다.

[오슬로 로이터=뉴스핌] 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강 진출에 성공한 노르웨이 축구 대표팀이 노르웨이 수도 오슬로에서 버스 퍼레이드를 하고 있다. 2026.07.14 football1229@newspim.com

노르웨이는 이번 대회에서 '괴물 공격수' 엘링 홀란을 앞세워 사상 처음 월드컵 8강에 올랐다. 홀란은 대회에서 7골을 터뜨리며 노르웨이의 돌풍을 이끌었다.

노르웨이는 1998년 프랑스 월드컵 이후 28년 만에 본선 무대를 밟았다. 16강에서는 월드컵 최다 우승국 브라질을 2-1로 꺾으며 대회 최고의 이변 중 하나를 만들었다.

8강에서는 잉글랜드와 연장 혈투를 벌였지만 1-2로 역전패했다. 4강 진출은 좌절됐지만 노르웨이는 이번 대회를 통해 세계 축구에 강렬한 인상을 남겼다.

노르웨이 팬들은 대표팀의 도전을 뜨겁게 맞이했다. 현지시간 월요일 오후 오슬로 왕궁 광장에는 대표팀을 환영하기 위해 10만 명이 넘는 팬들이 몰렸다. 노르웨이 총인구가 약 560만 명이라는 점을 고려하면 이례적인 규모다.

선수단을 태운 비행기가 오슬로 공항에 도착하자 소방차의 물줄기 세례가 이어졌다. 선수들은 이후 왕궁으로 이동해 하랄 5세 국왕과 환담했다.

대표팀은 왕실 근위대가 도열한 가운데 왕궁 밖으로 나와 팬들에게 인사했다. 이어 노르웨이 왕위 계승자인 하콘 왕세자가 치는 북소리에 맞춰 이번 대회 대표 응원 문화가 된 '바이킹 노 젓기' 세리머니를 팬들과 함께 펼쳤다.

다만 홀란은 세리머니에 함께하지 못했다. 스톨레 솔바켄 노르웨이 감독에 따르면 미국에서 출발한 비행기가 4시간 지연되면서 연결 항공편을 타야 했던 홀란과 미드필더 산데르 베르게는 환영 행사 후반부에 참석하지 못했다.

[오슬로 로이터=뉴스핌] 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강 진출에 성공한 노르웨이 축구 대표팀을 환영하는 노르웨이 국민들. 2026.07.14 football1229@newspim.com

선수단은 이후 오픈 톱 버스에 올라 오슬로 시내 퍼레이드를 이어갔다. 인파가 몰리면서 버스는 여러 차례 멈춰 섰고, 경찰 호위대가 길을 확보하는 데 어려움을 겪기도 했다.

주장 마르틴 외데고르는 노르웨이 방송 NRK와의 인터뷰에서 "이런 광경은 누구도 상상하지 못했을 것"이라며 "이처럼 많은 응원을 받고, 온 나라가 우리를 응원해 준다는 사실이 정말 믿기지 않는다. 정말 환상적"이라고 말했다.

football1229@newspim.com