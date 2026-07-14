한화손보, 환아·보호자 돌봄 지원 '웰니스 얼라이언스' 구축

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 환아의 교육권을 보장하고 보호자의 신체·정서적 부담을 덜기 위해 의료·어린이복지 기관들과 '환아 보호자 웰니스 얼라이언스'를 구축했다고 14일 밝혔다.

한화손보는 지난 13일 고려대학교의료원, 우리아이들의료재단과 '환아의 교육 권리 보장과 보호자 웰니스 지원을 위한 업무협약'을 체결했다. 앞서 지난 10일에는 한국로날드맥도날드하우스와 환아 보호자 지원을 위한 협약을 맺었다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손보 '환아 보호자 지원을 위한 웰니스 얼라이언스' 이미지 [사진=한화손해보험] 2026.07.14 yunyun@newspim.com

이번 협약에 따라 한화손보와 참여 기관들은 장기간 치료로 일상과 교육이 단절된 환아를 위한 맞춤형 교육환경을 조성하고, 간병에 지친 보호자를 위한 웰니스 프로그램을 공동 개발한다.

고려대학교의료원과는 정신건강 문제로 교육이 중단된 환아를 위한 특화 병원학교 시범사업을 추진한다. 우리아이들의료재단과는 장기 치료 중인 소아·청소년 환자를 대상으로 한 병원학교 설립과 운영에 협력한다.

환아 보호자를 위한 지원도 확대한다. 한국로날드맥도날드하우스의 자문을 바탕으로 환아와 보호자 대상 웰니스 솔루션을 개발하고, 현장 보호자에게 웰니스 키트를 지원할 예정이다. 우리아이들의료재단과는 병원학교 프로그램의 하나로 보호자 참여형 웰니스 프로그램을 운영한다.

한화손보는 이번 협약을 계기로 가족 돌봄 여성의 심리적 부담을 덜기 위한 전화상담 서비스와 자립 지원 방안도 마련할 계획이다.

나채범 한화손보 대표이사는 "오랜 치료로 일상이 단절된 환아와 간병 부담을 견디는 보호자의 어려움에 공감해 이번 프로젝트를 시작했다"며 "각 분야 최고 파트너사들과의 긴밀한 협력을 통해 상생의 가치인 '웰투게더(We'll Together)'를 실현하겠다"고 말했다.

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