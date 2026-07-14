전북자치도, 전 세대 맞춤형 돌봄·의료·복지체계 강화

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어르신 일자리 2030년 10만명 확대, 산후건강관리비 최대 50만원

광역 SOS돌봄체계 구축, 보훈수당 단계적 인상·조부모 돌봄수당 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 민선 9기 복지 분야 도정 목표를 '모두가 누리는 더 큰 행복'으로 정하고 전 세대를 아우르는 맞춤형 복지정책을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

도는 어르신·장애인 포용복지 실현, 전 세대 통합돌봄, 보훈 예우 강화, 가족 안심 정책, 평생 의료체계 구축을 핵심 과제로 정하고 생활밀착형 복지서비스를 확대해 도민이 일상에서 체감하는 복지환경을 조성할 방침이다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.14 lbs0964@newspim.com

우선 어르신의 안정적인 소득과 사회참여 확대를 위해 노인 일자리를 현재 약 9만 명에서 2030년까지 10만 명으로 늘리고 국비 확보와 신규 일자리 발굴에 나선다.

경로당 급식 운영 실태를 조사해 2027년 국비 확보를 통한 급식 개선을 추진하고 등록 경로당 회장 활동비도 임기 내 월 10만 원까지 단계적으로 확대할 계획이다.

전 세대 돌봄체계도 강화한다. 전북사회서비스원을 중심으로 복지관, 돌봄기관, 의료기관을 연계한 광역 SOS 통합지원창구를 구축하고 전북형 SOS 돌봄체계를 마련해 위기 발생 시 의료와 복지, 돌봄서비스를 신속하게 통합 지원한다.

사회복지시설 종사자의 처우 개선을 위해 연내 민관 협의체를 구성하고 도내 829개 시설 6000여 명을 대상으로 표준임금체계 도입을 추진한다.

국가보훈대상자 보훈수당도 단계적으로 인상해 참전유공자는 임기 내 총 4만 원, 그 외 보훈대상자는 총 3만 원을 추가 지원할 예정이다.

출산·양육 지원도 확대한다. 산후건강관리비는 사용처를 확대하고 지원금도 최대 20만 원에서 임기 내 최대 50만 원으로 높인다.

중위소득 150% 이하 맞벌이·한부모가정을 대상으로 조부모 손주돌봄수당 시범사업을 추진해 가구당 월 30만 원을 지원할 계획이다.

지역 의료격차 해소를 위해서는 국립의전원 남원 설립에 행정력을 집중한다.

도는 보건복지부 설립준비위원회의 학교 소재지 선정에 대응해 남원시와 정치권 등 관계기관과 협력체계를 강화하고 교육과정이 남원에서 운영될 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

lbs0964@newspim.com