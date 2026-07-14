남부발전, 320억 규모 부산 신평장림산단 에너지 자급사업 수주

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2029년까지 정부출연금 200억 등 총 320억 투입

태양광·ESS 구축해 노후 산단 탄소중립 전환

햇빛소득·탄소바우처로 지역경제 활성화 추진

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남부발전(사장 김준동)이 총 320억원 규모의 부산 신평장림산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축사업을 수주했다.

남부발전은 태양광 등 재생에너지 보급과 에너지저장장치(ESS) 구축을 통해 노후 산업단지의 에너지 자립 기반을 마련한다는 계획이다.

남부발전은 산업통상부와 한국산업단지공단이 공모하고 부산시가 지원하는 '신평장림산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업'을 수주했다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 지난 1990년 조성돼 30년 이상 지난 부산 신평장림산단을 탄소중립산단으로 전환하는 프로젝트다. 산단 내 공장 지붕과 공공 유휴부지에 태양광발전 설비를 구축하고, ESS를 활용한 전력계통 안정화 설비와 지능형 전력망 인프라도 도입한다.

부산 사하구 신평장림산업단지 일대 모습 [사진=한국남부발전] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

남부발전은 사업 주관기관으로 참여한다. 신재생에너지 건설·운영 경험을 보유한 기업들과 ESS·지능형 전력망 기술을 보유한 기업이 컨소시엄에 참여한다.

이번 사업에는 올해부터 오는 2029년까지 4년간 정부출연금 200억원, 지방비 30억원, 컨소시엄 투자비 90억원 등 총 320억원이 투입된다.

주요 사업은 산업단지 공장 지붕과 공공 유휴부지를 활용한 태양광발전 구축, 건물일체형태양광(BIPV) 신기술 실증, 입주기업 에너지 진단, 고효율 설비 교체 지원 등이다.

사업 운영 수익은 산업단지 내 재생에너지 보급에 다시 투자된다. 남부발전은 지역사회에 운영 수익을 나누는 햇빛소득 도입과 탄소바우처 제공도 추진해 지역경제 활성화에 나설 방침이다.

김준동 남부발전 사장은 "부산 신평장림산단 내 분산에너지원 보급 활성화를 통한 에너지 공급 안정화와 산업단지 경쟁력 강화를 위해 앞으로도 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com