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복지부, '1실·1관·5과·2팀' 조직 개편…'지필공실·기금운용관리과' 등 신설

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  • 보건복지부는 14일 지필공 강화·국민연금 효율화를 위해 1실 1관 5과 2팀을 신설하는 조직개편을 단행했다.
  • 보건 분야에 지필공실·의료자원정책관·지역의료·필수의료·인력양성·국립대병원정책과·비급여관리팀을 신설해 필수의료·의료자원·비급여 관리·의료AI 정책을 일원화했다.
  • 복지 분야에 기금운용관리과와 장애인학대대응팀을 신설하고 국민연금 재정과를 기금운용제도과로 개편해 투자 다변화·책임투자·장애인 학대 대응을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

복지부·소속기관 직제안 국무회의 의결
총 29명 증원…7월 21일부터 시행 예정
의료자원정책관·의료체계혁신과 신설
장애인학대대응팀 설치로 학대 대응↑
정은경 장관 "국민 체감하는 성과 창출"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 지역·필수·공공의료(지필공) 강화와 국민연금 기금운용 효율성 제고를 위해 조직을 전면 개편한다. 보건 분야에서는 지·필·공실, 의료자원정책관, 지역의료정책과, 필수의료정책과, 지역의료인력양성과, 국립대병원정책과 비급여관리팀 등이 신설되고 복지 분야에서는 기금운용관리과와 장애인학대대응팀이 설치된다.

복지부는 14일 이같은 내용을 담은 '보건복지부와 그 소속기관 직제' 일부개정령안이 국무회의 심의를 거쳐 의결됐다고 밝혔다.

◆ 복지부 조직 전면 개편…지필공실·의료자원정책관 등 신설

복지부는 지속 가능한 보건의료체계, 지·필·공 강화, 국민 건강 증진 등을 추진하고 있다. '지역필수의료법', '지역의사법', '국립의전원법', '국립대병원 설치법' 등 법안 제·개정도 완료했다.

법안 제·개정에 따른 후속 조치를 위해 복지부는 조직을 전면 개편한다. 1실 1관 5과 2팀을 신설하고 29명을 증원하며 관보 게재, 공포 등의 절차를 거쳐 오는 21일부터 시행될 예정이다.

보건복지부 보건 분야 조직 개편안 [자료=보건복지부]

보건 분야에서는 지·필·공실, 의료자원정책관, 지역의료정책과, 필수의료정책과, 지역의료인력양성과, 국립대병원정책과, 비급여관리팀이 신설된다. 의료체계혁신과는 복지부가 자율적으로 운영한다. 현재 지·필·공 강화 정책은 복지부 내에서 보건의료정책관, 공공보건정책관 등에 분산돼 추진 동력이 부족하다. 앞으로 지·필·공 정책 추진체계를 일원화하기 위해 전담 실을 신설해 필수의료 종합계획 수립, 인력 양성, 국립대병원 육성 등 핵심 과제를 유기적으로 연계해 추진한다.

지역필수공공의료실 산하에는 국장급 조직으로 지역필수의료정책관(기존 필수의료지원관), 공공의료정책관(기존 공공보건정책관)이 마련된다. 과장급 조직에는 지역필수의료총괄과(기존 필수의료총괄과), 공공의료정책과(기존 공공의료과), 응급의료과, 재난의료정책과를 이관해 배치한다. 지역의료정책과(지역의료 확충), 필수의료정책과(소아·분만·모자·중환자 의료), 지역의료인력양성과(지역·공공 의료인력 양성), 국립대병원정책과(국립대병원 육성) 등 4개 과는 신설된다.

의료인력·병상·특수장비·혈액·장기 등 보건의료자원을 충분히 확보하고 체계적으로 관리하기 위한 의료자원정책관도 신설된다. 보건의료인력 확충·수급 추계, 혈액·장기·조직 등 생체자원 확보, 병상, 특수장비(MRI 등) 관리 등 보건의료자원 확보·조정 정책을 체계적으로 추진할 예정이다.

비급여 관리, 의료 인공지능 등을 위한 조직 개편도 추진된다. 새롭게 마련되는 의료체계혁신과는 ▲상급종합병원 및 전문병원 지정 ▲의료 질 평가 ▲전달체계 혁신 시범사업 등 업무를 총괄한다.

의료비 부담을 완화하고 비급여를 체계적으로 관리하기 위한 비급여관리팀도 신설돼 재난적 의료비 지원, 비급여 항목 관리·표준화, 비급여 보고 제도 등을 담당한다. 의료인공지능데이터정책과는 기존 보건의료데이터진흥과에서 명칭을 변경해 '대한민국 인공지능 행동계획'을 실행하고 보건의료 분야에 인공지능을 전면적으로 도입한다.

◆ 기금운용관리과 신설로 '투자 다변화' 집중…'장애인학대대응팀' 정식 부서 신설

복지 분야에서는 기금운용관리과와 장애인학대대응팀이 신설된다. 최근 국민연금기금 규모 확대로 국민연금기금 운용이 구조적으로 국내 자본시장과 외환시장 등에 영향을 미치고 있다. 그러나 복지부 내에 국민연금기금 운용 관련 업무를 수행하는 부서인 국민연금재정과 인력은 1994년 부서 신설 이후 큰 변동 없이 유지되고 있다.

복지부는 국민연금기금의 새로운 기금 운용 체계를 안정적으로 운영하기 위해 '기금운용관리과'를 신설한다. 국민연금공단 기금운용본부와 국민연금연구원의 조직·인력도 동시에 확충한다.

보건복지부 복지 분야 조직 개편안 [자료=보건복지부]

기존 국민연금재정과는 기금운용제도과로 명칭을 변경한다. 기금운용제도과는 국민연금기금운용위원회 등 국민연금기금 협의체(거버넌스) 운영, 국민연금기금의 전략적 자산배분, 국민연금기금 운용의 위험관리 등의 업무를 수행한다. 기금운용관리과는 국민연금기금의 투자 다변화, 국민연금기금 보유 주식의 의결권 행사, 국민연금기금의 책임투자 등과 관련된 업무를 수행한다.

장애인 학대 문제에 적시에 대응하기 위한 장애인학대대응팀도 신설된다. 최근 태연재활원(울산), 색동원(인천) 등 장애인거주시설에서 장애인학대 사건이 지속 발생하고 있다. 복지부는 임시조직으로 장애인학대 대응 전담 조직(TF)을 운영하고 있으나 대응에 한계가 있는 상황이다.

복지부는 장애인학대 대응 전담 조직을 정식 부서로 격상해 장애인학대대응팀을 신설한다. 장애인 학대 대응 총괄, 장애인권익옹호기관 지원, 장애인거주시설 관리 등의 업무를 수행한다.

정은경 장관은 "이번 조직개편을 통해 지·필·공 강화, 국민연금 수익률 제고 등 국민주권정부 국정과제를 체계적으로 이행할 수 있는 기반을 마련했다"며 "보건복지 분야에서 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출하기 위해 지속적으로 노력하겠다"라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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