선미, '포에버 줄라이' MV 티저 추가 공개…여름 감성 극대화

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 선미가 새 디지털 싱글 '포에버 줄라이(Forever July)'의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.

선미는 지난 13일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 '포에버 줄라이'의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 앞서 공개된 첫 번째 뮤직비디오 티저가 습한 여름의 공기와 몽환적인 분위기로 신곡이 지닌 감성을 암시했다면 이번 두 번째 티저는 퍼포먼스와 다채로운 연출을 통해 곡의 서사를 선명하게 담아냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포에버 줄라이 뮤비 티저 이미지. [사진=어비스컴퍼니] 2026.07.14 moonddo00@newspim.com

공개된 영상에서 선미는 실내와 도심을 오가며 퍼포먼스와 섬세한 감정 연기를 선보이며 다양한 매력을 보여주었다. 검은 배경 속에서 비를 맞으며 두 팔을 뻗어 올리는 실루엣 퍼포먼스는 강렬한 인상을 남기며 선미만의 존재감을 다시 한번 각인시켰다.

이와 함께 '잔인해 이 여름날'이라는 가사와 멜로디 일부가 새롭게 공개돼 귀를 사로잡았다. 앞서 공개됐던 후렴구에 이어 또 다른 음원 일부가 베일을 벗으며 신곡의 감성을 한층 구체화했다.

우산을 쓴 채 물을 맞는 모습, 물기가 감지됐음을 알리는 휴대전화 알림, 젖은 바지 등 디테일한 장면들이 현실감을 더했다. 감각적인 연출이 영화 같은 분위기를 자아내며 뮤직비디오 본편에서 어떤 이야기가 펼쳐질지 궁금증을 키웠다.

또한 앞서 공개된 콘셉트 포토와 이어지는 장면들도 눈길을 끌었다. 콘셉트 포토에서 보여준 의상을 입고 투명 우산을 든 채 춤을 추는 모습과 침대에 누워 있는 장면이 자연스럽게 녹아들어 하나의 서사로 연결되는 듯한 인상을 남겼다. 현실과 환상을 넘나드는 듯한 연출은 선미의 새로운 콘셉트를 더욱 선명하게 완성했다.

'포에버 줄라이'는 뜨거운 계절로 기억되던 여름을 새로운 시선으로 풀어낸 곡이다. 선미는 그동안 독창적인 음악과 콘셉트를 바탕으로 자신만의 영역을 만들어온 만큼 이번 신곡을 통해 또 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

선미의 새 디지털 싱글 '포에버 줄라이'는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com