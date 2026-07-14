삼성증권, 9월 30일까지 '주식모으기 이벤트 시즌2' 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권은 9월30일까지 주식모으기 이벤트 시즌2를 진행했다.
- 국내주식모으기 첫 체결 고객에게 코스피200 종목 1주를 랜덤 지급했다.
- 비대면 신규·휴면 고객 대상 온라인 거래수수료 우대 이벤트도 병행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 9월 30일까지 '주식모으기 이벤트 시즌2'를 진행한다고 밝혔다. 회사는 국내주식모으기 무경험 고객 중 모으기 첫 체결을 완료한 고객을 대상으로 코스피200 종목 중 1주를 지급할 예정이다.
삼성증권의 주식모으기 서비스는 원하는 종목과 금액이나 수량, 매수 주기 규칙을 설정하면 자동으로 매수 주문이 실행되는 서비스다.
해당 서비스는 ▲적립할 종목 선택 ▲적립 규칙 정하기 ▲최종 확인 등의 단계를 통해서 등록할 수 있다. 이후에는 '나의 모으기 현황'에서 누적된 주식모으기 관련 상세 현황을 확인할 수 있다.
삼성증권 측은 "주식모으기 이벤트 시즌2는 기간 내 주식/ETF모으기 서비스에서 국내주식/국내상장 ETF를 최초 매수체결하고, 주식랜덤박스 열러가기 클릭 후 이벤트 신청 및 마케팅 동의 필수 체크를 하면 주식을 지급한다"며 "지급되는 주식은 코스피200 종목 중 랜덤으로 1주 지급하고 당첨종목은 즉시 확인 가능하다"고 설명했다.
한편 삼성증권은 비대면 신규/휴면 고객을 대상으로 국내주식 온라인 거래수수료 우대 혜택을 제공하는 이벤트도 진행 중이다.
rkgml925@newspim.com