고창 건고추 직거래 장터 18일 개장…주말·장날 운영

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 14일 건고추 안정 유통 위해 장터를 18일부터 운영한다고 밝혔다
- 건고추 장터는 18일부터 11월 23일까지 고창 농산물종합유통센터에서 열린다
- 매주 주말과 장날 오전 직거래로 해풍고추를 합리적 가격에 사고팔 수 있도록 부대시설과 쉼터를 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농산물종합유통센터 오전 5시~오후 1시, 생산농가·소비자 직거래
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 지역 대표 특산물인 건고추의 안정적인 유통과 직거래 활성화를 위해 '고창 건고추 장터'를 오는 18일부터 운영한다고 14일 밝혔다.
건고추 장터는 오는 18일부터 11월 23일까지 약 4개월간 고창군 농산물종합유통센터(고창읍 녹두로 1265)에서 열린다.
직거래장터는 매주 주말과 고창 장날인 매월 3일, 8일, 13일, 18일, 23일, 28일 오전 5시부터 오후 1시까지 운영된다.
장터에는 고창 해풍고추 직거래 활성화를 위한 부대시설과 고객 쉼터를 마련해 생산농가와 상인, 소비자가 편리하게 거래할 수 있도록 했다. 직거래를 통해 품질 좋은 건고추를 합리적인 가격에 구매할 수 있는 것도 장점이다.
심덕섭 고창군수는 "건고추 장터가 생산농가에는 안정적인 판로를 제공하고 상인과 소비자에게는 우수한 품질의 건고추를 합리적인 가격에 거래하는 상생의 직거래 장터로 자리매김할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com