에이스침대, CJ온스타일 라이브서 인기 침대 세트 선봬

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실용성·숙면 기능 갖춘 침대 세트 공개

방송 중 구매 고객 대상 상품권 증정

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 에이스침대가 이날 오후 9시 CJ온스타일 모바일 라이브커머스 프로그램 '최양락·팽현숙의 영업 1번지'를 통해 인기 침대 세트를 선보인다고 14일 밝혔다.

CJ온스타일 모바일 라이브커머스 프로그램 '최양락·팽현숙의 영업 1번지'에서 진행되는 이번 방송에서는 침실 새단장을 계획하는 고객들을 위해 에이스침대의 인기 침대 세트 2종을 소개한다.

[사진=에이스침대]

방송에서는 'BMA1086-A(SS·내추럴오크)' 프레임과 '클럽 에이스(Club Ace)' 매트리스로 구성된 침대 세트를 선보인다. 'BMA1086-A'는 헤드보드 수납공간과 USB 충전 포트를 갖춰 공간 활용성과 편의성을 높였으며, '클럽 에이스' 매트리스는 에이스침대의 침대과학 기술을 적용해 편안한 숙면을 돕는다.

또 다른 구성인 'BMA1139-E(SS·내추럴오크)' 프레임과 '클럽 에이스-Ⅲ(Club Ace-Ⅲ)' 매트리스도 소개한다. 'BMA1139-E'는 아르데코 공법을 적용해 내추럴한 우드결과 직선 디자인으로 모던한 침실 분위기를 연출하며, '클럽 에이스-Ⅲ'는 포근함과 탄력, 지지력을 균형 있게 갖춘 레귤러 매트리스다.

방송에서는 즉시 사용 가능한 할인쿠폰과 최대 30만원의 카드사 청구할인, 전 제품 구매 시 최대 5만원 적립금 등 다양한 혜택을 제공한다. 또 방송 시작 후 1시간 내 프레임과 '클럽 에이스-Ⅲ' 매트리스를 함께 구매한 고객에게는 사이즈와 관계없이 백화점 상품권 5만원권을 증정한다.

[AI Q&A]

Q1. 이번 에이스침대 CJ온스타일 모바일 라이브 방송은 언제, 어떤 코너에서 진행되나요?

A1. 오늘 저녁 9시에 CJ온스타일 모바일 라이브커머스 인기 코너 '최양락 팽현숙의 영업 1번지'에서 진행되며, 최양락·팽현숙 부부가 직접 에이스침대 인기 침대 세트 2종을 소개합니다.

Q2. 첫 번째로 소개되는 침대 세트 구성과 특징은 무엇인가요?

A2. 'BMA1086-A(SS, 내추럴오크)' 프레임과 '클럽 에이스(Club Ace)' 매트리스 세트로, 헤드보드 속 넉넉한 수납공간과 USB 포트를 통해 소품 정리와 전자기기 충전이 편리하며, 클럽 에이스 매트리스가 에이스침대 특유의 침대과학 기술력으로 편안하고 안락한 숙면을 제공합니다.

Q3. 두 번째 세트인 'BMA1139-E + 클럽 에이스-Ⅲ'의 포인트는 무엇인가요?

A3. 'BMA1139-E(SS, 내추럴오크)'는 아르데코 공법과 내추럴 우드결, 심플한 직선의 미가 조화를 이루는 디자인으로 모던한 침실 분위기를 만들기 좋으며, 함께 구성된 '클럽 에이스-Ⅲ' 레귤러 매트리스는 포근함·탄력·지지력을 균형 있게 적용해 안정적인 지지와 편안한 수면감을 제공합니다.

Q4. 방송 중 제공되는 주요 할인·적립 혜택은 어떻게 되나요?

A4. 라이브 전용 즉시 사용 할인쿠폰과 함께 카드사 청구할인 10%(최대 30만 원), 전 제품 구매 시 최대 5만 원 한도의 10% 적립금 등 다양한 구매 혜택이 제공되어 여름철 침실 리뉴얼을 보다 합리적인 가격에 준비할 수 있습니다.

Q5. 방송 초반에 매트리스까지 함께 구매하면 추가로 어떤 혜택이 있나요?

A5. 방송 시작 후 1시간 내에 프레임과 함께 '클럽 에이스-Ⅲ' 매트리스를 구매하는 고객에게는 사이즈와 관계없이 백화점 상품권 5만 원권을 추가 증정해, 빠르게 결정하는 고객에게 더 큰 혜택을 제공하는 구조로 운영됩니다.

stpoemseok@newspim.com