한국관광공사, 박보검과 함께 첫 영화 형식 글로벌 캠페인 영상 공개

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 15일, 배우 박보검과 함께 '한국'을 한 편의 영화로 담은 2026년 한국관광 해외홍보 영상을 전격 공개한다.

2026년 한국관광 글로벌 캠페인 'Begin to Hear Korea'의 포문을 연 이번 영상의 주인공인 배우 박보검은 2년 연속 한국관광 명예홍보대사를 맡았다. 따뜻하고 진정성 있는 이미지로 한국관광의 매력을 알려온 배우 박보검은 지난해 한국 곳곳을 발견하는 즐거움을 전했다면, 올해는 '음악감독'으로 변신해 덴마크 뮤지션 Ki와 함께 한국을 여행하며 소리를 채집하고, 이를 하나의 음악으로 완성해 나가는 여정을 그린다.

[사진=한국관광공사]

올해는 '보는 한국'을 넘어 '듣는 한국'을 경험하도록 기획해 청각적 몰입을 극대화했다. 최근 한국의 평범한 일상을 경험하고자 하는 '데일리케이션(Dailycation)' 여행 트렌드를 반영해, 낯설지만 신비롭게 다가올 수 있는 지하철 안내 방송, 전통시장의 활기, 한옥 처마 끝 풍경 소리 등 다양한 소리를 섬세하게 담아냈다.

영상은 오는 15일, 공사 유튜브 채널 VISITKOREA에서 처음 공개된다. 이에 앞서 10일 공개된 티저 영상은 주요 영화 캐릭터들을 소개하며 본편에 대한 기대감을 한층 높이고 있다. 공사는 향후 OTT와 스마트TV채널, 기내 엔터테인먼트 등을 통해 전방위적 송출을 확대할 계획이다.

[사진=한국관광공사]

공사는 오는 10월, 영화의 감동을 실제 여행으로 잇고자 한국관광 명예홍보대사와 함께하는 'Korea Sound Journey' 행사를 운영한다. 외국인 100여 명을 대상으로 하는 본 행사는 서울 일대를 걸으며 소리에 귀 기울이는 사운드 산책(Sound Walk), 박보검과 함께 한국 여행 이야기를 나누는 사운드 토크(Sound Talk & Share) 등으로 구성된 참여형 프로그램이다. 참가자는 영화 공개와 함께 유튜브 채널 VISITKOREA에서 진행되는 '박보검의 사운드 퀴즈 이벤트' 정답자 중 추첨을 통해 선정한다.

박성혁 사장은 "올해 캠페인은 한국을 보는 여행에서 소리와 함께 경험하는 여행으로 확장한 새로운 시도"라며 "한 편의 영화를 통해 한국의 일상과 감성을 소리로 경험하고, '나도 저 소리를 직접 들어보고 싶다', '저곳을 직접 가보고 싶다'는 마음이 실제 한국 여행으로 이어질 수 있도록 기획했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 글로벌 여행 트렌드를 반영한 차별화된 콘텐츠를 통해 한국관광의 매력을 알리고 더 많은 외국인이 한국을 찾는 계기를 만들겠다"라고 밝혔다.

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