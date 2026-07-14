교육청·지자체 유보통합 협력 본격화…전국 첫 합동 연수

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충청·경상권 담당자 150명 지역 협업모델 논의

시설안전·발달지원·보육공백 해소 사례 공유

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국영유아보육·교육진흥원은 정부책임형 유보통합을 위한 지역 협력체계를 강화하기 위해 교육청·지방자치단체 합동 담당자 연수를 개최한다고 14일 밝혔다.

연수는 오는 15일부터 16일까지 이틀간 충북 제천에서 열린다. 충청·경상권 시·도교육청과 시·도청, 교육지원청, 시·군·구청의 유보통합·보육 업무 담당자 등 150명이 참여한다. 수도권·호남권 연수는 오는 9월 열릴 예정이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육청과 지자체의 유보통합 담당자가 함께 참여하는 연수는 이번이 처음이다. 교육부는 지역별 영유아 교육·보육 협력 사례를 공유하고 지역 실정에 맞는 협업 모델을 발굴할 계획이다.

지역에서는 교육청과 지자체가 시설 안전과 영유아 발달지원, 보육 공백 해소 등에서 협업을 확대하고 있다.

서울은 육아종합지원센터의 시설 안전관리 지원관을 활용해 민간어린이집에 제공하던 경보수 지원을 사립유치원까지 확대했다. 해당 사업에 참여한 기관의 만족도는 97.3%로 나타났다.

울산 중구에서는 교육청과 구청이 유치원·어린이집 수요와 공급을 공동으로 분석해 생활권 중심의 지원체계를 구축했다.

충북은 교육청과 도청, 육아종합지원센터가 협력해 취약 영유아를 대상으로 진단과 상담, 치료를 연계하는 '찾아가는 영유아 발달지원 사업'을 운영하고 있다.

전북 부안에서는 지역 내 유일한 어린이집이 폐원할 위기에 놓이자 교육지원청과 군청이 협력해 초등학교 안에 국공립어린이집을 신설하고 보육 공백을 해소했다.

교육부는 이번 연수를 통해 지역의 교육·보육 격차를 줄이고 관리체계를 교육청으로 일원화하기 위한 법 개정도 추진할 방침이다. 지방교육자치에 관한 법률과 지방교육재정교부금법, 영유아보육법 개정안은 2024년 10월 발의됐다.

김정연 교육부 영유아지원관은 "이번 연수는 영유아 교육·보육의 질을 높이기 위한 협업형 지원체계를 지역이 주도해 구축하는 것에 의의가 있다"며 "국민이 아이를 낳고 키우기 좋은 환경으로의 변화를 더 빠르게 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

조용남 한국영유아보육·교육진흥원장은 "지역별 우수사례를 공유하고 지역 실정에 맞는 추진 과제를 새롭게 발굴하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com