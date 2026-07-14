来韩外国游客消费升温 韩国百货业迎"外国顾客时代"

纽斯频通讯社首尔7月14日电 随着来韩外国游客持续增加以及韩国时尚、美妆、美食等消费内容受到海外消费者欢迎，韩国百货业外国顾客销售额快速增长，三大百货公司今年上半年外国顾客销售额均创下历史同期新高，年度外国顾客销售额有望首次突破1万亿韩元（约合人民币45.2427亿元）。

【插图=AI生成】

乐天百货13日表示，今年1月至6月，公司外国顾客销售额达到6400亿韩元，创半年度历史最高纪录。继2025年全年外国顾客销售额达到7348亿韩元后，公司预计今年7月即可超过去年全年水平。按照目前增长趋势，乐天百货有望于今年第三季度成为韩国首家外国顾客销售额突破1万亿韩元的百货企业。

数据显示，今年上半年，乐天百货海外奢侈品牌销售额同比增长约130%，时尚类商品销售额同比增长135%。

新世界百货今年上半年外国顾客销售额同比增长120%，达到5800亿韩元，同样创下半年度历史最高纪录。去年该公司全年外国顾客销售额约6500亿韩元，今年上半年已达到去年全年销售额约90%。公司预计，今年全年外国顾客销售额也有望首次突破1万亿韩元。

现代百货今年上半年外国顾客销售额约为5000亿韩元。去年全年外国顾客销售额约7000亿韩元，若目前增长势头持续，今年也有望突破1万亿韩元。其中，The Hyundai Seoul外国顾客销售额占整体销售额比重已超过20%，今年上半年外国顾客销售额同比增长134%。

外国顾客来源结构也发生明显变化。以新世界百货为例，2019年中国顾客占外国顾客销售额的77.5%，今年上半年已降至48.5%；同期，美国顾客占比由1.1%升至19.1%，东南亚等其他亚洲国家和地区顾客占比由4.4%提高至14.9%。业内认为，外国游客消费正由过去以中国团客为主，逐步向北美、东南亚及台湾等地区自由行游客扩展。

外国游客消费品类也由奢侈品逐渐扩大至时尚、美妆及餐饮等领域。新世界百货表示，今年上半年外国顾客奢侈品销售额同比增长129.3%，男装、女装、化妆品及餐饮等品类均实现增长。

为进一步吸引外国消费者，韩国三大百货公司计划下半年持续完善相关服务。新世界百货将加强与韩国观光公社（旅游发展局）、首尔旅游基金会等机构合作，并扩大与国际支付机构的联合促销；现代百货将升级人工智能（AI）购物助手"Heydi Global"的多语言支持和实时翻译功能，并加强针对外国游客的精准营销；乐天百货则计划引入AI翻译显示系统、外国顾客专属会员服务以及国际移动支付方式，进一步提升外国游客购物便利性。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社