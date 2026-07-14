韩2027年度预算规模首超800万亿韩元 拟重点投资AI和半导体

纽斯频通讯社世宗7月14日电 韩国政府计划将2027年度财政预算规模首次扩大至800万亿韩元（约合人民币3.6194万亿元）以上，并重点加大对人工智能（AI）、半导体等未来增长产业的投入以提升经济增长潜力。

资料图：韩国企划预算处长官朴洪根（中）。【图片=纽斯频通讯社】

企划预算处长官朴洪根13日在总统李在明主持召开的"2026国家财政战略会议"上，就《2027年度预算编制方案及中期财政运行方向》作出报告时表示，预计2027年国税收入将超过此前预测的412万亿韩元，达到500万亿韩元以上，创历史新高。

朴洪根表示，政府计划将2027年财政总支出编制为800万亿韩元以上，较2026年正式预算727.9万亿韩元增加10%左右。

政府认为，半导体产业进入"超级周期"、人工智能应用加快普及带动企业经营业绩改善，特别是企业所得税收入增长是税收预计大幅增加的主要原因。

不过，政府表示，考虑到半导体行业景气持续时间仍存在不确定性，将加强税收波动风险管理，不会将阶段性增加的税收全部用于扩大固定性财政支出，而是通过调整财政支出结构，在扩大未来投资的同时保持财政稳定。

根据此前公布的财政改革方案，韩国政府计划将自主裁量性支出削减15%、法定义务性支出削减10%，并取消约10%的现有财政项目。同时，还将改革地方教育财政补助金、基础养老金等随着人口和经济结构变化而自动增长的法定义务支出制度。

作为提高财政资金使用效率的重要措施，政府计划取消首都地区公务员通勤班车，并整合分散在17个部门的99项中小企业扶持项目，涉及资金规模约4万亿韩元。

政府表示，通过支出结构调整节省下来的资金将优先投向半导体、人工智能数据中心和实体人工智能（Physical AI）等"三大超级项目"。其中，企划预算处负责整体投资方向和资金统筹，相关部门负责土地供应、行政审批、电力和供水保障、研发支持以及培育初期市场需求等工作。

韩国政府还计划设立"未来应对基金"，将超出长期趋势水平的新增税收单独归集，用于支持中长期投资，而非直接纳入一般预算支出。基金将重点投向青年发展、未来增长动力、地方发展和人才培养四大领域，并在税收减少或需要追加预算时作为财政调节工具使用。

政府将2026年至2027年定位为集中投入国家资源的重要时期，希望通过积极财政政策提高潜在经济增长能力，形成经济增长、税收增加和财政能力提升相互促进的良性循环。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社