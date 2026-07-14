부산시, 유네스코 세계유산 등재 전략 모색…문화유산 가치 재조명

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전문가 세계유산 등재 전략 구체화

지속 가능 문화유산 관리 방안 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 제48회 유네스코 세계유산위원회 부산 개최를 계기로 지역 문화유산의 세계유산 등재 가능성과 전략 등 다각적으로 모색하는 자리를 마련한다.

시는 24일 오후 1시 벡스코 제2전시장 121호에서 '부산의 문화유산이 세계유산으로 거듭나다'를 주제로 부산역사 학술대회를 개최한다고 14일 밝혔다.

2026 부산역사 학술대회 포스터[사진=부산시] 2026.07.14

학계와 문화유산 분야 전문가들이 참여해 세계유산 등재 논의와 함께 역사문화도시 부산의 문화유산 가치를 국내외로 확산할 방안도 논의한다.

학술대회는 개회식 후 기조발표와 3개 주제발표, 종합토론 순으로 진행한다. 기조발표에서는 박은경 동아대학교 교수가 '부산 문화유산, 유네스코를 향한 도전: 새로운 연결과 가치 확장'을 주제로 부산 문화유산의 세계유산적 가치와 등재 기반 마련을 위한 전략을 제시한다.

이어지는 주제발표에서는 유형·무형·기록·자연유산을 아우르는 등재 전략이 구체적으로 논의된다. 첫 번째 발표에서 전주희 동아대학교 교수는 '부산지역 무형유산의 세계인류무형문화유산으로 전환 가능성: 동해안 오구굿을 중심으로'를 통해 지역 무형유산의 국제적 위상과 목록 등재 가능성을 검토한다.

두 번째 발표에서 손숙경 부산가톨릭대학교 교수는 '지역 기록유산의 세계유산적 가치: 동래기영회 기록물의 유네스코 세계기록유산 등재 가능성'을 주제로 지역 기록유산이 세계기록유산으로 인정받기 위한 요건과 과제를 짚는다.

세 번째 발표에서는 하수진 부산대학교 교수가 '부산지역 자연유산의 세계유산화 과정과 한계'를 발표해 자연유산 분야 등재 추진 과정과 제도·환경적 제약 요인을 점검한다.

종합토론은 김동철 부산대학교 교수 사회로 진행된다. 발표자 전원이 참여하고, 지정토론자 김광희 국가유산진흥원 실장, 정제규 국가유산청 전문위원, 김순기 국립순천대학교 교수가 함께 토론에 나선다.

토론에서는 부산 문화유산의 세계유산 등재 가능성과 정책·학술 과제, 지속 가능한 보존·활용 방안 등을 종합적으로 논의해 향후 추진 방향을 정리할 예정이다.

조유장 문화국장은 "이번 학술대회가 제48회 유네스코 세계유산위원회 부산 개최를 계기로 부산 문화유산의 세계유산적 가치를 재조명하기 위한 자리"라면서 "학계와 문화유산 전문가들의 논의를 통해 세계유산 등재를 위한 기반 마련의 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com