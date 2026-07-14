"千年扬州·诗意江南"扬州文旅首尔推介会圆满举行

纽斯频通讯社首尔7月14日电 "Find China in Yangzhou"千年扬州·诗意江南——扬州文旅首尔推介会10日在韩国首尔圆满举行。

扬州市文化广电和旅游局党委书记、局长胡彩云，扬州市人民政府外事办公室副主任孔维佳等扬州代表团成员，以及首尔办江主任等重要嘉宾，与韩国文化旅游业界、旅行社及朝鲜日报网等媒体嘉宾齐聚一堂，共同感受扬州深厚的历史文化底蕴与独具魅力的江南风情。

与会嘉宾合影留念。【图片=扬州市文化广电和旅游局提供】

扬州素有"最中国的城市"之誉。清晨，在热气氤氲的茶社品尝扬州早茶；白天，泛舟瘦西湖，感受如诗如画的园林景致；傍晚漫步东关街，在古城烟火中品读历史；入夜乘船游览古运河，欣赏水岸交相辉映的浪漫夜景。扬州漆器、玉雕、雕版印刷等传统技艺，更为这座千年古城增添了独特的人文气韵。

扬州市文化广电和旅游局党委书记、局长胡彩云在致辞中表示，扬州与韩国隔海相望、人文相亲，两地人文交流源远流长。早在唐代，新罗著名文学家崔致远便在扬州留下足迹，成为两地友好交往的重要纽带。

她表示，随着人员往来便利化措施不断落地、航空交通网络持续完善，中韩文化旅游交流正迎来新的发展机遇，韩国已成为扬州重要的境外客源市场之一。扬州希望以此次推介会为新起点，与韩国文化旅游业界在旅游推广、客源互送、文化展示和产业合作等领域进一步拓展务实合作，实现互利共赢。

首尔特别市旅游协会会长赵泰淑在致辞中表示，扬州是一座千年文脉与艺术风华交相辉映的魅力城市。中国大运河、古典园林、传统文化与丰富的美食资源，共同构成了扬州独具特色的旅游吸引力。她期待以此次活动为契机，推动首尔与扬州在文化旅游领域开展更加深入、持续的交流合作。

活动现场播放了扬州文化旅游宣传片，并围绕中国大运河、瘦西湖、个园、何园、东关街、淮扬美食和非遗技艺等内容进行推介，生动展现了扬州作为"世界运河之都""世界美食之都"和"东亚文化之都"的城市魅力。

在交流环节，FlyMy旅行社金镇哲从韩国旅游市场的角度分享了扬州旅游产品开发方向。他表示，扬州不是一座适合匆匆打卡的城市，而是一处值得慢慢停留、细细品味的旅行目的地。未来可围绕园林文化、淮扬美食、中国大运河以及崔致远与中韩人文交流故事，开发更符合韩国游客需求的深度旅游产品。

韩国旅行达人Cooca崔允城也结合亲身经历，分享了瘦西湖、中国大运河博物馆、个园、东关街及古运河夜游等旅游体验，向现场嘉宾介绍了一座兼具历史底蕴、城市美学与生活气息的扬州。

本次推介会的圆满举办，进一步提升了扬州文化旅游资源在韩国市场的知名度和影响力，也为双方在旅游产品开发、市场推广及业界交流等领域深化务实合作搭建了良好平台。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社