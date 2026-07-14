전국 광역 단체장 7월 14일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 지사가 14일 강원도 업무보고와 도민회 교례회를 했다.
- 전국 시도지사들이 국무회의와 본회의 등 공식 일정을 소화했다.
- 지자체장들은 투자협약·업무협약과 행사 참석으로 지역 발전과 인재육성을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-실국별 주요업무 보고회(09:30 본관 소회의실)
-강원특별자치도민회 축하 교례회 (18:30 서울 한국프레스센터)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 국무회의(10:00 청와대 본관)
- 유튜브 새날(16:00 새날스튜디오)
▲신용한 충북지사
궁평2지하차도 점검(09:00 오송)
배터리인사이트 컨퍼런스(09:40 청주오스코)
충북아너소사이어티 가입식(11:45 청주)
제436회 임시회 1차 본회의(14:00 본회의장)
▲이원택 전북지사
- 투자협약식 (11:30 회의실)
- 중소기업 성장사다리 리더스 혁신포럼 (15:00 더메이호텔)
▲전재수 부산시장
- 영국 앤 공주 유엔기념공원 방문행사( 09:00 유엔기념공원)
- 제338회 임시회 1차 본회의( 10:00 시의회 본회의장)
- 접견-부산대병원장( 13:30 의전실)
- 한국여성경제인협회 부산지회 27주년 창립기념식( 17:00 코모도호텔 부산)
▲박완수 경남지사
-제16회 새마을의 날 기념식 및 핵심리더 워크숍( 11:00 거제 소노캄)
▲ 이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(388회);국가 AI 전략과 지역 AX(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의(09:30 원융실)
- 지역성장 인재육성을 위한 경상북도-대구광역시-경북대학교 업무협약식(11:00 경북대학교)
▲ 추경호 대구광역시장
- 대구-경북 초광역 인재육성 협력 협약식(11:00 경북대학교)
[전국 종합=뉴스핌]
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