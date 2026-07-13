부산시, 생활권계획 시민참여단 발대…원도심 미래 밑그림 그린다

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고령화 등 원도심 도시문제 선제 대응

미래 청사진 제시·부족한 인프라 발굴

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 원도심 도시계획에 시민 의견을 반영하기 위한 생활권계획 시민참여단이 공식 출범했다.

부산시는 13일 오후 2시 시청 국제회의장에서 '생활권계획(원도심권) 시민참여단 발대식'을 열고 시민이 주도하는 생활권계획 수립 작업에 들어갔다고 밝혔다.

전재수 부산시장이 13일 오후 2시 시청 국제회의장에서 열린 생활권계획(원도심권) 시민참여단 발대식에서 인사말을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.07.13

이는 인구 감소와 고령화로 쇠퇴가 진행 중인 도심 공간을 생활권 단위에서 재구조화하는 첫 단계다.

생활권계획은 2040년을 목표로 중구·서구·동구·영도구·부산진구·남구 등 이른바 원도심권 일상을 생활권 단위로 분석해 공간 이용과 시설 배치를 재편하는 도시계획이다.

이번 생활권계획(원도심권) 수립 용역은 총사업비 15억 원 규모로 지난해 11월 착수해 내년 11월 완료를 목표로 진행 중이다. 인구 구조 변화와 지역 쇠퇴가 뚜렷한 원도심 일대를 대상으로 생활·복지·문화 인프라의 격차를 점검하고 2040년을 기준으로 한 공간구상과 관리지침을 마련하는 것이 골자다.

발대식에는 전재수 부산시장과 조상진 부산시의회 건설교통위원장, 시민참여단 130여 명이 참석했다.

시민참여단은 원도심의 현안과 지역 자원을 찾아내고 미래상을 설정하는 역할을 맡는다. 생활권 내 문화·체육·보육·복지시설 등 생활 사회기반시설 부족 문제를 직접 진단하고 취약지역 중심의 공급 방향을 제시하는 등 계획 수립 과정 전반에 의견을 내게 된다.

시는 중생활권(원도심권) 워크숍과 구 단위 소생활권 워크숍을 운영해 시민 아이디어를 수렴하고 이를 원도심 미래 공간구상과 부문별 공간관리지침에 반영할 방침이다.

전재수 시장은 "시민이 공감하고 체감할 수 있는 생활권계획은 어디나 살기좋은 균형성장도시의 출발점"이라며 "시민의 다양한 의견을 정책에 반영해 시민 모두의 일상이 편리하고 행복한 도시를 만들어 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com