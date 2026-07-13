농협 경남본부, K라이스페스타 참가 모집…지역 업체 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 농협 경남본부가 13일 우리쌀·우리술 품평회 참가업체 모집을 시작했다
- 품평회는 11월 27일부터 29일 경기도 고양 킨텍스에서 쌀 가공식품과 우리술 7개 부문으로 열린다
- 대상 등 28점을 시상하고 시식·체험 프로그램을 운영해 쌀 가공식품 판로 확대를 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 농협 경남본부가 쌀 가공식품과 우리술 품평회 참가업체 모집에 나섰다.
농협 경남본부는 다음달 7일까지 '2026 우리쌀·우리술 K-라이스페스타' 품평회 참가 신청을 공식 홈페이지를 통해 접수한다고 13일 밝혔다.
K-라이스페스타는 농협경제지주가 주최·주관하고 농림축산식품부가 후원하는 행사로 쌀 소비 확대와 가공식품 경쟁력 제고를 위해 지난 2024년부터 열리고 있다.
올해 행사는 11월 27일부터 29일까지 3일간 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장 2홀에서 개최된다.
품평회는 쌀 가공식품과 우리 술 등 7개 부문으로 나뉘어 진행된다. 쌀 가공식품은 조리식품과 비조리식품, 농협 시판식품 등 3개 부문, 우리 술은 저도·고도 발효주와 약·청주, 증류주 등 4개 부문이다.
시상은 대상 7점, 최우수상 7점, 우수상 14점 등 총 28점을 선정하며 총상금은 2억4500만 원 규모다.
행사 기간에는 품평회와 함께 시식·시음, 체험 프로그램 등이 운영될 예정이다.
농협 경남본부 관계자는 "도내 업체의 참여를 통해 지역 쌀 가공식품의 판로 확대와 경쟁력 제고를 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com