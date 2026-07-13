남양주시 '현장 시장실' 16개 읍면동 순회…시민 의견 적극 반영

AI 핵심 요약beta
- 최현덕 남양주시장이 16일부터 현장 시장실을 운영했다.
- 남양주시는 16개 읍면동을 돌며 시민 의견을 들었다.
- 접수된 건의는 검토해 시정에 반영하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최현덕 시장, 매주 화·목 간담회 진행
시민 의견 반영 통한 시정 개선 의지
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 최현덕 남양주시장이 매주 화·목요일 읍면동으로 직접 출근해 시민 목소리를 듣고 지역 현안을 현장에서 점검한다.
경기 남양주시가 오는 16일부터 진접읍을 시작으로 관내 16개 읍면동을 순회하는 '현장 시장실'을 운영한다고 13일 밝혔다.
현장 시장실은 '답은 현장에 주권은 시민에게'를 기조로 시민 의견을 시정에 반영하고 현장에서 해법을 찾기 위해 마련됐다. 운영 당일에는 읍면동 직원들과 현황을 공유하고 주요 사업 현장을 둘러본 뒤 '시장 좀 만납시다'와 주민 간담회 등을 통해 건의사항과 생활 불편을 직접 청취한다.
별도의 임시 집무공간은 두지 않고 읍면동장실을 활용해 시장 통상 업무도 현장에서 처리한다. 시는 순회 과정에서 접수한 시민 의견을 관계 부서와 협의해 시정에 적극 반영하겠다는 방침이다.
최 시장은 "현장 시장실은 시민이 있는 곳으로 행정이 먼저 찾아가는 새로운 소통 방식"이라며 "현장에서 시민의 목소리를 직접 듣고 신속하게 시정에 반영하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com