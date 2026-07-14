서울시, 중장년 채용박람회 300개사 모집…참가비·부스 운영비 지원

8~10월 서울 5개 권역 채용박람회·일자리박람회 순차 개최

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 8월부터 10월까지 만 40~64세 중장년 채용을 희망하는 기업 300개 사를 모집한다고 14일 밝혔다. 서울 5개 권역 서울시50플러스캠퍼스와 양재 aT센터에서 '권역별 채용박람회' 5회와 '중장년 일자리박람회' 1회를 순차 개최한다.

사업을 주관하는 서울시50플러스재단은 참여 기업의 채용 부담을 덜기 위해 박람회 참가비와 부스 운영비를 전액 지원할 계획이다. 검증된 중장년 인재풀 연결과 사후 매칭까지 더해 기업의 채용 효율을 높인다.

채용박람회·일자리박람회 기업 모집 [포스터=서울시]

참여를 희망하는 기업은 총 6회 박람회 가운데 원하는 일정과 장소를 골라 최대 2회까지 신청할 수 있다. '권역별 채용박람회'는 즉시 채용과 현장 면접을 진행할 기업을 대상으로 모집하며, '중장년 일자리박람회'는 중장년 채용 계획이 있는 기업뿐 아니라 중장년 대상으로 제품·서비스를 제공하는 중장년 친화기업도 참여 가능하다.

지난해 열린 권역별 채용박람회와 일자리박람회에는 기업 총 248곳과 중장년 구직자 총 8996명이 참여했다. 기업은 현장 상담과 면접으로 직무에 적합한 인재를 발굴했고, 구직자는 생활권 안에서 여러 기업을 직접 만나며 취업 기회를 넓혔다.

권역별 채용박람회는 8월 26일 동부캠퍼스를 시작으로 동부·서부·남부·북부·중부 5개 캠퍼스에서 순차적으로 열린다. 현장 면접에서 채용까지 곧바로 이어지는 데다, 근무지 인근에 거주하는 인재를 우선 만날 수 있다. 캠퍼스마다 권역 특성과 기업 수요를 반영한 맞춤형 프로그램도 운영한다.

중장년 일자리박람회는 10월 20일 양재 aT센터에서 열린다. 중장년의 건강·재무·교육·여가·주거 등 삶 전반을 지원하는 중장년 친화기업도 참여한다. 참여 기업에는 참가비·부스 이용료 전액 무료를 비롯해 부스·테이블·의자 등 운영 물품 제공, 사후 인재 추천·매칭, 기업 홍보까지 채용 전 과정에 걸친 지원이 제공된다.

참여 대상은 직종과 관계없이 만 40~64세 중장년 채용을 희망하는 기업이다. 신청은 7월 14일부터 8월 14일까지 일자리몽땅에서 원하는 박람회를 선택해 접수하면 된다.

강명 서울시50플러스재단 대표이사는 "비용 부담 없이 검증된 중장년 인재를 만날 수 있는 자리인 만큼 많은 기업이 참여하길 기대한다"며 "기업이 원하는 시기와 장소에서 꼭 맞는 인재를 발굴하고 실질적인 채용으로 이어지도록 끝까지 지원하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com