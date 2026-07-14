KB자산운용, 스페이스X·테슬라 담은 '미국우주&로봇TOP2미국채혼합50' 출시

"AI 시대 차세대 성장축 '우주·로봇' 산업 성장성에 집중"

美 단기국채 50% 편입…연금계좌에서 100% 투자 가능

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 14일 미국 우주 산업과 휴머노이드 로봇 산업 성장성에 집중 투자하는 'RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 밝혔다.

KB자산운용에 따르면 해당 ETF는 스페이스X와 테슬라에 각각 25%씩 투자하고, 나머지 50%는 미국 단기국채를 담는 채권혼합형 ETF다. 미래 산업의 성장성에 집중하면서도 미국 단기국채를 함께 편입해 안정성까지 고려했다.

[사진=KB자산운용]

인공지능(AI) 기술 발전과 더불어 우주·로봇 산업은 미래 산업의 새로운 성장축으로 부상하고 있다. 스페이스X와 테슬라는 각각 우주 인프라와 AI 기반 로봇 분야를 대표하는 기업으로, 산업 생태계의 성장을 이끌고 있다.

KB자산운용은 스페이스X와 테슬라를 이끄는 일론 머스크가 제시한 우주·AI·로봇 융합 생태계 비전에 주목했다고 밝혔다. 이를 바탕으로 우주 인프라와 AI 기반 로봇이 유기적으로 연결되는 산업 구조를 ETF 투자 전략에 반영해 미래 산업의 성장성을 하나의 포트폴리오로 구현했다는 설명이다.

RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 ETF의 기초지수는 'Akros 미국 우주-로봇 TOP2 미국채혼합50 지수'다. 주식 포트폴리오는 스페이스X와 테슬라를 동일 비중으로 편입하며, 채권 포트폴리오는 잔존만기 1년 이하 미국 단기국채 ETF에 분산 투자한다. 매월 리밸런싱을 실시해 목표 비중을 유지하며, 총보수는 연 0.13%다. 또한 해당 ETF는 채권혼합형 구조를 적용해 개인연금과 퇴직연금 계좌에서 모두 100% 투자할 수 있다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "스페이스X와 테슬라는 미래 산업을 이끌 핵심 기업으로, 높은 성장성만큼 변동성도 크다"며 "RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 ETF는 미국 단기국채를 함께 편입해 변동성을 낮춘 만큼 투자자들이 개인연금과 퇴직연금 계좌에서 장기적으로 활용할 수 있는 투자 수단이 될 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com