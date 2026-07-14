마스턴투자운용, 총상금 2400만원 규모 실전형 공모전 개최

성수동 무신사 성수 E4 개발사업 주제

자산운용사 운용역 역할 맡아 투자구조 설계 및 IR 발표 수행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 마스턴투자운용은 총상금 2400만원 규모의 '2026 마스턴투자운용 아이디어 공모전(무신사 성수 E4 개발사업 프로젝트)'을 개최한다고 14일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 공모전의 주제는 '무신사 성수 E4 개발사업 프로젝트 투자전략 기획'으로, 참가자가 자산운용사 운용역 역할을 맡아 실제 개발사업을 대상으로 투자 구조를 설계하고 가상의 투자자를 대상으로 IR 발표를 수행하는 실전형 부동산 펀드 투자제안 방식으로 진행된다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026 마스턴투자운용 아이디어 공모전 모집 포스터. [사진=마스턴투자운용 브랜드전략팀] 2026.07.14 dedanhi@newspim.com

무신사 성수 E4 개발사업은 서울시 성동구 성수동2가 273-18, 273-35 일대에 지하 5층~지상 12층 규모의 성수동 랜드마크 오피스로 개발하는 사업이다. 마스턴투자운용(투자1본부)은 지난해 펀드를 조성해 무신사로부터 부지를 매입했으며, 개발사업 초기 단계부터 무신사와 함께 사업을 진행하고 있다.

공모전의 사업 파트너로는 무신사, 요진건설산업, 삼성물산이 참여한다. 무신사는 무신사 성수 E4 개발사업의 주요 파트너사이며, 요진건설산업은 시공을 맡고 있다. 삼성물산은 스마트빌딩 플랫폼 '바인드(Bynd)' 사업을 마스턴투자운용과 함께 협력하고 있으며, 본 공모전의 심사 참여를 통해 마스턴투자운용과 함께 스마트 오피스 환경 구축을 더욱 구체화하여 추진할 예정이다.

공모전은 2~3인으로 구성된 팀으로 참가해야 하며, 1인 1팀만 참여 가능하다. 참가자는 시장분석, 자산분석, 개발기획, 투자구조, 재무계획, 리스크 관리 및 엑시트 전략 등을 담은 발표 자료와 재무모델 등을 제출해야 한다.

참가 신청 및 자료 제출은 오는 20일부터 8월 11일까지 진행된다. 이후 서류심사를 거쳐 파이널 발표 대상팀을 선정하며, 최종 발표와 시상식이 이어진다. 제출처를 비롯한 세부 공지는 마스턴투자운용 홈페이지와 공모전 홈페이지에 올라올 예정이다.

총상금은 2400만원이다. 대상 1팀에는 상금 1000만원과 트로피가 수여되며 이 외에도 최우수상, 금상, 은상, 동상, 특별상 등을 선정한다. 수상자 중 인턴십 기회도 제공될 예정이다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "대체투자 산업의 지속 가능한 경쟁력은 결국 사람과 아이디어에서 나온다"며 "창의적이고 도전적인 시각을 가진 미래 인재들의 다양한 투자 아이디어가 성수동이라는 역동적인 시장에서 어떻게 구현될지 기대하고 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com