NH-Amundi자산운용, 美 광통신 밸류체인 핵심 기업에 투자하는 ETF 상장

"마벨, 코히런트 등 핵심 기업 10종목 투자"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 14일 미국 광통신 밸류체인 핵심 기업에 집중 투자하는 'HANARO 미국AI광통신TOP10' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 밝혔다.

NH-Amundi자산운용에 따르면 해당 ETF는 미국 AI 광통신 산업을 이끄는 대표 10개 기업에 집중 투자하는 상품이다.

광통신 밸류체인을 ▲광학 소재·모듈 ▲광학 반도체 칩 설계·공정 ▲네트워크 구축·고도화 세 축으로 나눠 각 영역의 핵심 기업을 편입한다. 지난달 말 기준 주요 구성종목은 마벨 테크놀로지 그룹(15.3%), 코히런트(14.6%), 루멘텀 홀딩스(14.2%), 코닝(11.4%) 등이다.

[사진=NH-Amundi자산운용]

NH-Amundi자산운용은 광통신 산업의 성장이 단기 테마에 그치지 않는 구조적 흐름이라고 강조했다. 전기 신호를 빛으로 변환하는 광학 엔진을 연산 칩과 하나의 패키지에 통합하는 공동패키징광학(CPO) 기술이 올해를 기점으로 상용화 국면에 진입하면서 광통신 채택 범위가 데이터센터 내부까지 넓어지고 있다는 설명이다.

특히 회사는 수요 기반이 밸류체인 전반으로 확산하고 있다는 점에 주목했다. 엔비디아는 올해 들어 광통신 기업에 잇달아 지분 투자와 대규모 장기 구매 계약을 체결하며 광통신 공급망 확보에 나섰다. 이처럼 대규모 자본지출이 특정 단계가 아닌 소재·부품에서 칩 설계, 네트워크 장비까지 광통신 산업 전반으로 확산되고 있어 광통신 밸류체인 기업들의 성장 기반이 넓어지고 있다는 분석이다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "그간 AI 인프라 경쟁이 연산 성능에 집중됐다면 이제는 데이터를 효율적으로 연결하는 광통신 인프라가 새로운 축으로 부상하고 있다"며 "HANARO 미국AI광통신TOP10 ETF는 광학 소재·부품부터 칩 설계·파운드리, 네트워크 장비까지 광통신 밸류체인 전반의 핵심 기업에 투자할 수 있는 핵심 솔루션이 될 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com