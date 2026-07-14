서울시, 안전산업박람회 참가 기업 10개사 모집...부스 임차료 지원

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9월 2~4일 부산 벡스코서 개최되는 박람회 참가 기업 모집





[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 재난안전 분야 중소기업의 국내외 판로 확대를 지원하기 위해 '2026 대한민국 안전산업 박람회(K-Safety Expo 2026)' 참가 기업을 모집한다.

서울시는 오는 9월 부산 벡스코에서 열리는 대한민국 안전산업 박람회에 참가할 서울 소재 재난안전 분야 중소기업 10개사를 오는 24일까지 모집한다고 14일 밝혔다.

2026 대한민국 안전산업박람회 참가기업 모집 포스터 [사진=서울시]

선정된 기업에는 약 300만원 상당의 프리미엄 전시부스 임차료를 전액 지원한다. 다만 영상 송출장비 등 부대시설과 홍보 콘텐츠는 기업이 자체적으로 준비해야 한다.

참가 기업은 박람회에서 안전 제품과 기술을 전시하고 해외 바이어 수출상담회, 국내 대기업·공공기관·지방자치단체 구매 담당자와의 상담 등을 통해 국내외 판로를 확대할 수 있다.

서울시는 2020년부터 안전산업 박람회 참가를 지원해 왔다. 지난해에는 지원 기업들이 해외기업과 업무협약(MOU) 1건을 체결하고 총 9억원 규모의 판매 실적을 올리는 성과를 거뒀다.

신청 대상은 서울시에 본사 또는 공장이 등록된 안전 분야 중소기업이다. 안전 관련 제품이나 기술을 보유한 기업이면 신청할 수 있다. 서울시는 신청 자격 확인과 선정심의를 거쳐 최종 10개 기업을 선정하고, 결과는 8월 중 개별 통보할 예정이다.

blue99@newspim.com