서울시, 세종문화회관 옥상 연내 시민 개방…광화문·경복궁 한눈에

옥상정원·외부 엘리베이터 건축허가 완료…8월 공사 착수

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 광화문광장과 경복궁, 북악산을 한눈에 담을 수 있는 세종문화회관 옥상이 시민 품으로 돌아온다. 서울시는 세종문화회관 옥상을 시민 누구나 자유롭게 찾을 수 있는 도심 속 전망명소이자 공공 옥상정원 조성을 위한 첫 관문인 건축허가를 완료하고 사업을 본격 추진한다.

서울시는 세종문화회관 옥상정원 조성과 외부 엘리베이터 설치를 위한 건축허가가 완료됨에 따라 실시설계 등 후속 절차를 거쳐 오는 8월 공사에 착수한다고 14일 밝혔다. 옥상정원은 연내 시민들에게 개방할 계획이다.

세종문화회관 옥상 전망대 [조감도=서울시]

이번 사업은 활용도가 낮았던 세종문화회관 옥상을 시민에게 개방해 서울 대표 경관을 감상할 수 있는 공공 옥상정원으로 조성하는 내용이 골자다. 옥상에는 녹지와 휴게공간, 전망데크, 카페 등을 조성하고 외부 엘리베이터를 신설해 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 접근성을 높일 계획이다.

세종문화회관 옥상은 경복궁과 광화문광장, 감사의 정원, 북악산을 한눈에 조망할 수 있는 뛰어난 입지를 갖추고 있어 서울 도심을 조망할 수 있는 새로운 휴식공간이 탄생할 것으로 기대하고 있다. 광화문광장과 세종문화회관, 경복궁을 하나의 문화 축으로 연결하는 새로운 도시경관 자원으로도 활용될 전망이다.

또 외부 엘리베이터 설치와 유니버설디자인 적용을 통해 보행약자와 관광객 등 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 공공성과 접근성을 높였다. 서울시는 공사 과정에서도 안전관리를 철저히 하는 한편, 시민들이 보다 쾌적하게 이용할 수 있도록 조경과 휴게시설, 카페 운영계획 등을 세심하게 마련할 예정이다.

안대희 미래공간기획관은 "이번 사업을 통해 서울을 대표하는 공공전망공간이자 일상 속 휴식과 문화가 공존하는 새로운 시민명소로 조성해 시민 누구나 찾고 싶은 서울의 매력명소로 만들겠다"며 "건축허가가 완료된 만큼 향후 공사일정에도 차질 없도록 추진해 연내 시민께 개방할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com