창원시, 에너지 자급자족형 인프라 구축사업 공모 선정

마산자유무역지역 4년간 200억 투자

스마트그린산단 전환 에너지 모델

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 태양광 기반 에너지 자급체계와 스마트 에너지 관리 인프라 구축에 나선다.

시는 산업통상부가 주관하고 한국산업단지공단이 시행하는 '2026년 산업단지 에너지 자급자족형 인프라 구축 및 운영사업' 공모에서 마산자유무역지역이 최종 대상지로 선정됐다고 13일 밝혔다.

경남 창원시가 산업통상부가 주관하고 한국산업단지공단이 시행하는 2026년 산업단지 에너지 자급자족형 인프라 구축 및 운영사업 공모에 마산자유무역지역이 최종 선정돼 국비 200억 원을 확보했다. 사진은 창원시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.21

이번 선정으로 마산자유무역지역에는 2026년부터 2029년까지 4년간 국비 200억 원이 투입돼 에너지 자립 기반을 단계적으로 구축한다.

이 사업은 노후 산업단지를 디지털화·친환경화·에너지 자립화해 스마트그린산단으로 전환하는 것을 목표로 하는 국가 공모사업이다. 마산자유무역지역 사업은 한국전력공사가 주관기관으로 참여해 에너지 자립 모델을 구현하며 경남도와 창원시가 행정·재정 지원을 맡는다.

최근 산업용 전기요금 인상과 글로벌 탄소 규제 강화로 에너지 비용과 탄소배출 관리가 기업 경쟁력의 핵심 변수로 부상하고 있다. 수출 비중이 높은 산업단지 입주기업을 중심으로 RE100 이행과 ESG 경영 요구가 확대되면서 재생에너지 확보와 에너지 효율 개선은 필수 과제로 자리 잡았다.

시는 마산자유무역지역을 대상으로 에너지 생산·관리·활용을 아우르는 자급자족형 에너지 체계를 구축해 산업단지 경쟁력을 높인다는 계획이다.

이를 위해 산업단지 내에 태양광 발전 설비 10MW 이상을 설치해 분산형 재생에너지 비중을 확대하고 통합 에너지관리시스템(EMS)을 도입해 발전량과 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하고 제어하는 체계를 마련한다.

가상발전소(VPP)와 수요반응(DR) 등 스마트 에너지 기술을 적용해 발전·소비를 연계하는 운영 효율을 높이고 피크 전력 관리와 전력 비용 최적화를 추진할 계획이다. 입주기업에는 에너지 진단과 탄소저감 컨설팅을 제공하고 고효율 설비 교체를 지원해 에너지 비용 절감과 온실가스 배출 저감 효과를 동시에 노린다.

시는 이번 사업에 재생에너지 발전수익을 산업단지 내 기업과 근로자에게 환원하는 '햇빛소득' 모델을 적용한다. 태양광 발전으로 발생하는 수익을 통해 기업의 에너지 비용 부담을 줄이고 근로자 복지와 산업단지 환경 개선 재원으로 활용하는 구조를 만들겠다는 구상이다.

시는 마산자유무역지역을 에너지 자립과 탄소중립을 선도하는 스마트그린산단 대표 모델로 육성한다는 방침이다. 에너지 인프라 고도화를 통해 기업 생산 경쟁력을 강화하고 재생에너지 확대와 효율 개선을 기반으로 지속가능한 산업 생태계를 조성한다는 계획이다.

정규용 도시정책국장은 "이번 공모 선정은 창원 산업단지가 미래 에너지 산업 구조로 전환하는 중요한 계기"라며 "재생에너지 기반을 확충하고 에너지 비용을 줄이면서 탄소중립을 실현해 기업과 근로자가 함께 성장하는 스마트그린산단을 만들어 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com