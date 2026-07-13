서미화, 민주당 최고위원 출마…"호남 대한민국 중심 도약"

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3대 메가프로젝트 약속....당정청 원팀 강조

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 서미화 국회의원이 당 최고위원 출마를 선언하고 당정청 원팀 복원과 지역 발전을 강조했다.

서미화 의원이 13일 전남도의회 브리핑룸에서에서 최고위원 출마를 선언하고 호남 발전과 당내 결속 강화를 핵심 과제로 제시했다. 서 의원은 "당정청 간 불협화음을 해소하고 원팀 체제를 복원하겠다"며 "차기 총선 승리를 통해 정권 재창출 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

더불민주당 서미화 국회의원이 13일 전남도의회 브리핑룸에서에서 최고위원 출마 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.07.13 ej7648@newspim.com

그는 이재명 대통령이 제시한 국가균형발전 전략과 '3대 메가프로젝트'를 언급하며 "호남의 재생에너지, 물류, 용수, 교통 등 인프라를 바탕으로 첨단산업 도약을 뒷받침하겠다"고 강조했다.

특히 "대통령 임기 내 호남 생산 반도체의 글로벌 수출 기반을 구축하도록 지도부 차원에서 지원하겠다"고 말했다.

이어 6·3 지방선거 결과와 관련해 "민심의 경고를 무겁게 받아들인다"며 "내부 갈등과 자기정치를 경계하고 국민이 체감하는 성과를 내야 한다"고 밝혔다.

개헌 추진 의지도 밝혔다. 서 의원은 "5·18 광주민주화운동의 헌법 전문 수록과 함께 권력구조 개편, 계엄선포권 통제 강화, 선관위 개혁 등을 논의하겠다"고 했다.

또 "장애인, 여성, 청년, 노인 등 사회적 약자를 대변하는 정당으로 나아가야 한다"며 "차별과 배제를 해소하고 당원 주권을 강화하겠다"고 덧붙였다.

서 의원은 전남 무안 출생으로 목포를 기반으로 활동해 왔으며 자신을 "호남의 딸"로 규정하고 "집권여당 지도부 일원으로서 지역과 국가 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.



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