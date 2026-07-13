오세훈 "소상공인 지원, 연간 3조원 금융지원·서울사랑상품권 발행"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

13일 세미나서 소상공인 지원정책 소개

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 창업부터 성장, 위기 극복, 폐업·재기까지 소상공인의 전 생애주기를 적극 지원하겠다고 밝혔다. 금융지원, 배달 플랫폼 개편, 골목상권·야간경제 활성화 정책 등을 펼치겠다는 포부다.

오 시장은 13일 서울 중구 서울시청 다목적홀에서 열린 '서울 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나'에 참석해 소상공인 지원정책을 소개했다.

오세훈 서울시장이 13일 서울시청 다목적홀에서 열린 '소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나'에 참석해 서울시 소상공인 정책 강연을 하고 있다. [사진=서울시]

이날 세미나는 서울시와 신한은행, 서울신용보증재단 공동 주최로 개최됐으며 소상공인과 관계자 200여 명이 참석했다. 오 시장을 비롯한 유튜버 '배달 장코치', 김유진 작가 등의 특강과 소상공인 종합상담 부스 등이 운영됐다.

오 시장은 "시민이 체감하는 삶의 질 향상은 골목에서 시작된다"며 "고환율, 고물가, 고금리 장기화 현실 속 서울시가 비용 부담을 구조적으로 줄이고 창업부터 성장, 위기 극복, 재도전에 이르는 소상공인의 생애주기 전 과정을 촘촘하게 뒷받침하는 체계를 만들겠다"고 말했다.

이어 "역대 최대인 연간 3조원 규모의 금융지원을 포함해 온라인 판로지원과 위기 소상공인 선제적 발굴·지원을 확대하는 것은 물론 골목경제와 시민들의 장바구니 부담을 동시에 덜어주는 '서울사랑상품권' 발행도 늘려나가겠다"고 설명했다.

특히 2% 낮은 중개수수료로 현재 6만 2000여 개의 가맹점과 이용자 290만명을 보유하고 있는 '서울배달+땡겨요' 플랫폼 개편 등을 통해 시민과 소상공인 모두 편리하게 이용할 수 있는 환경을 만들고 배달비 지원, 할인쿠폰 발행 등 상생 프로모션도 확대하겠다고 덧붙였다.

아울러 연간 2000만 관광객 시대를 향해 가고 있는 서울의 특징을 살려 관광객이 오래 머물고 더 많이 소비하고, 그 소비가 지역 상권과 소상공인 매출로 이어지는 구조를 만드는 서울경제의 새로운 성장동력 '야간경제' 활성화 방안도 밝혔다.

오 시장은 "현장 목소리를 적극 반영하고 불필요한 규제를 손질해 2028년까지 모든 자치구에 품격있는 '달빛 야장'을 만들고 환경개선부터 상권브랜딩, 마케팅까지 함께 지원해 24시간 살아 있는 도시 '서울'을 완성하겠다"고 강조했다.

그는 "서울시 소상공인 정책 목표는 소상공인이 안심하고 장사하고, 골목이 살아나고, 그 활력이 서울경제 전체로 이어지는 선순환을 만드는 것"이라며 서울시가 소상공인의 성장 사다리 역할을 할 것이라고 했다.

blue99@newspim.com