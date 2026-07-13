최정호 익산시장 "시민 안전 최우선"…재난 대응 총력

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집중호우 대비 현장 예찰 강화, 침수·산사태 위험지역 선제 대응 '주문'

비상근무 직원 휴식 보장 강조, 시의회 협력·내년도 국가예산 확보 '당부'

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 여름철 집중호우에 대비해 시민 안전을 최우선으로 재난 대응체계를 철저히 가동하고 현장 중심의 예방 활동에 총력을 기울여 달라고 13일 밝혔다.

최 시장은 이날 열린 간부회의에서 "민선 9기 시정의 핵심 가치는 시민이 주인인 도시를 만드는 것"이라며 "그 출발점은 시민의 생명과 안전을 지키는 일"이라고 강조했다.

최정호 익산시장이 간부회의를 주재하고 있다.[사진=익산시]2026.07.13 lbs0964@newspim.com

이어 장마와 집중호우가 본격화되는 만큼 재난 상황이 종료될 때까지 상습 침수지역과 산사태 위험지역에 대한 예찰 활동을 강화하고 선제적인 대응에 행정력을 집중할 것을 지시했다.

지난주 호우주의보 발령에 따른 비상근무에 참여한 직원들의 노고도 격려했다. 최 시장은 "시민 안전을 위해 헌신한 직원들에게 감사드린다"며 "연속된 야간 비상근무로 지친 직원들이 충분히 휴식할 수 있도록 근무 여건을 적극 개선하라"고 당부했다.

이날 간부회의는 부서별 주요 현안과 쟁점을 공유하고 해결 방안을 논의하는 토론 방식으로 진행됐다.

최 시장은 제279회 익산시의회 임시회와 관련해 "시의회는 시민의 뜻을 대변하는 중요한 협력 파트너"라며 "충분한 자료 준비와 성실한 답변으로 안건 심의에 적극 대응해 달라"고 주문했다.

아울러 내년도 국가예산 확보를 위해 전북특별자치도와 중앙 정치권 등과 주요 현안을 긴밀히 공유하고 기업하기 좋은 도시 환경 조성을 위한 친기업 행정에도 힘써 줄 것을 당부했다.

lbs0964@newspim.com