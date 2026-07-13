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[기획] "침수 막고 폭염 식힌다"...군포시 '디테일·포용' 더한 여름철 총력 대응

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AI 핵심 요약

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  • 군포시가 13일 여름철 종합대책을 가동했다.
  • 반지하·취약계층 보호와 침수·폭염 대응을 강화했다.
  • 12개 물놀이터 무료 개장으로 도심 피서지도 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시민의 생명·재산을 보호하기 위한 '여름철 종합대책' 본격 가동
시민 안전 앞에서는 지나칠 정도의 과잉 대응이 현명
철저한 사전 점검과 신속한 현장 대응에 시의 모든 역량 가동

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 본격적인 여름철을 맞아 기습적인 집중호우와 극심한 폭염이 예고된 가운데 경기 군포시는 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 '여름철 종합대책'을 본격 가동했다고 13일 밝혔다.

한대희 군포시장 저지대 점검 현장 사진. [사진=군포시]

올해 군포시 여름 대책의 핵심 키워드는 '선제적 사전 예방'과 '속도감 있는 현장 대응'이다. 특히 기후 위기에 취약한 반지하 주민, 홀몸 어르신, 장애 아동 등 사회적 약자를 꼼꼼히 챙기는 '포용적 안전망'과 공직 사회의 소통 문턱을 낮춘 '디테일 행정'이 주목받고 있다.

침수 골든타임 사수...빗물받이 '스티커'부터 반지하 '알람'까지

군포시는 우기철 도시 침수를 막기 위해 상습 침수 구역과 주요 사거리를 중심으로 주거지 방어선을 촘촘히 구축했다.

가장 눈에 띄는 것은 도로 침수의 주원인인 빗물받이 관리다. 시는 관내 저지대 유동 인구가 많은 지역의 빗물받이에 눈에 잘 띄는 '위치 스티커'를 부착했다.

폭우로 도로가 순식간에 잠기더라도 신속하게 배수구 위치를 찾아 물을 뺄 수 있도록 한 아이디어다. 평상시에는 쓰레기 무단 투기를 막는 시민 인식 개선 효과까지 거두고 있다.

한대희 군포시장 빗물받이 스티커 작업사진. [사진=군포시]

주거 지역의 안전장치도 대폭 보강됐다. 침수 우려가 큰 저지대 주택가와 지하주차장에는 빗물 차단용 물막이판(차수판)과 하수 역류 방지 장치(역지변) 설치를 완료했다. 아울러 반지하 가구 등 위험 지역 곳곳에는 '침수감지 알람장치'를 도입해 야간이나 집중호우 시 위험 상황을 조기에 포착할 수 있도록 했다.

급경사지 등 붕괴 위험 구역에는 '사면위험감지 알람시스템'을 구축했으며 자력 대피가 어려운 취약계층을 위해 공무원과 주민을 매칭한 '주민대피지원단'을 구성해 즉각적인 현장 구조 체계를 마련했다.

이러한 현장 조치가 유기적으로 작동할 수 있도록 부서 간 장벽도 허물었다. 비상 상황 발생 시 하수과와 각 동 행정복지센터 담당자들은 '모바일 실시간 오픈채팅방'을 가동한다. 동별 침수 상황이나 배수 불량 지점을 사진과 위치 정보로 즉시 공유하고 처리함으로써 재난 대응 골든타임을 획기적으로 줄였다.

◆ 도심 속 '폭염 쉼표'...쿨링포그·얼음땡 자판기로 더위 사냥

폭염 대책은 시민들이 일상생활 반경 내에서 즉각적으로 체감할 수 있는 밀착형 인프라 확충에 방점을 뒀다.

유동 인구가 많은 산본로데오거리, 중앙공원, 당정근린공원 등에는 스마트 생수 자판기인 'new 군포 얼음땡'을 설치해 보행자들의 온열질환 예방을 돕고 있다.

재난부터 실시간 연락방. [사진=군포시]

산본로데오거리 중앙분수대 인근에는 잠시 볕을 피할 수 있는 간이 쉼터 '군포쿨쿨'이 조성됐으며 시민 제안을 반영한 '무더위 그늘막'도 올해 4개소를 추가해 총 227개소로 확대 가동 중이다.

대중교통 이용객을 위한 과학적 저감 대책도 수행된다. 금정역, 군포시청·산본역, 군포역 등 주요 버스정류장 6개소에는 미세 물입자로 주변 온도를 낮추는 쿨링포그가 가동되며 폭염 특보 발령 시 도로 복사열을 식히기 위해 주요 간선도로에 살수차가 집중 투입된다.

"가까운 공원이 피서지"...12개 야외 물놀이터 무료 개장

여름방학을 맞은 어린이들과 시민들을 위한 도심 속 휴양 공간도 문을 연다.

시는 오는 7월 16일부터 8월 17일까지 한 달간 관내 12개 도시공원에서 '여름맞이 야외 물놀이터'를 무료로 운영한다. 시민들이 멀리 나가지 않고도 집 앞에서 피서를 즐길 수 있도록 한 조치로 안전사고 예방을 위해 전문 안전요원이 상시 배치된다.

평생학습원 쿨링포그. [사진=군포시]

특히 이동이 불편한 장애 아동 가족을 위한 세심한 배려도 더해졌다. 군포시장애인종합복지관 앞마당에서는 장애 아동 가족 맞춤형 물놀이 축제인 2026년 수(水)프라이즈 2탄 '오셔월드'가 운영된다.

일반 물놀이장 이용이 어려웠던 장애 아동들이 안전하고 제약 없이 여름을 즐길 수 있도록 돕는 포용 행정의 일환이다.

◆ "안전에는 과잉 대응이 낫다"...발로 뛰는 한대희 시장의 현장 시정

군포시가 이처럼 촘촘하고 속도감 있는 여름철 방역·방재 전선 구축에 성공한 배경에는 한대희 군포시장의 확고한 시정 철학이 자리 잡고 있다.

한 시장은 평소 "시민 안전 앞에서는 지나칠 정도의 과잉 대응이 현명하다"고 강조하며 본격적인 우기와 폭염이 시작되기 전부터 반지하 밀집 지역, 붕괴 위험 지구, 무더위 쉼터 등을 직접 도는 '현장 중심 행정'을 펼쳐왔다.

단순 지시를 넘어 '빗물받이 위치 스티커 부착'이나 '부서 간 실시간 톡방 소통' 등 실무진이 빠르게 움직일 수 있는 아이디어를 발굴하고 격려한 것도 한 시장이다.

2025년 능안공원 물놀이 시설. [사진=군포시]

한대희 군포시장은 "재난은 언제나 사회적 약자에게 가장 먼저 가장 가혹하게 찾아온다"며 "반지하 거주민, 홀몸 어르신, 장애 아동 등 단 한 명의 시민도 안전 사각지대에 방치되지 않도록 철저한 사전 점검과 신속한 현장 대응에 시의 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com

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이번주 '李 정책 슈퍼위크' 주목 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 정부의 '정책 슈퍼위크'가 13일부터 시작된다. 이날 열리는 국가재정전략회의를 시작으로 부동산 정책 공개 토론회가 오는 14일부터 3일간 열리고, 정부 부처 대통령 업무보고도 15일부터 시작된다. 이 대통령은 한 주 동안 '나라의 곳간'인 내년도 예산안 편성 방안과 '부동산 공화국' 탈피를 위한 정책 토론, 취임 1년 차 당시 점검했던 국정 과제 이행과 지적 사항을 점검한다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com ◆ 반도체 호황 추가 세수, '미래대응기금'으로 13일 청와대와 정부에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열리는 '2026 국가재정전략회의'에 참석한다. 이날 회의는 '미래대응기금'에 대해 논의할 예정이다. 미래대응기금은 반도체 호황으로 확보되는 추가 세수를 활용한 기금이다. 인공지능(AI) 국가전략과 3대 메가프로젝트 등 미래 성장 동력 확보에 필요한 재원을 확보하기 위해 기금을 만들겠다는 구상이다. 기금은 국가 균형 발전과 청년 정책에도 활용된다. 오는 14일부터 16일까지 사흘 동안은 부동산 토론회가 잇달아 열린다. 14일은 국토교통부가 '부동산 공급 대책'을 주제로 토론회를 연다. 이어 15일 금융위원회의 '부동산 금융', 16일 재정경제부의 '부동산 세제'를 주제로 한 토론회가 각각 열린다. 사흘간의 부동산 토론회에서 언급되고 논의된 내용들은 오는 23일 이 대통령 주재로 열리는 '부동산 대토론회'에서 구체화된다. 부동산 공급 대책의 경우 '공공 주도'와 '민간 공급'의 비율 문제가 논의될 것으로 보인다. 그간 정부의 부동산 공급 대책은 공공 주도가 핵심이었다. 그러나 민간 용적률 인센티브 확대, 재개발·재건축 활성화, 대출 규제 완화 등의 시장 목소리가 커짐에 따라 민간 공급 활성화 방안에 대한 요구도 토론회에서 나올 것으로 보인다. ◆ 돌아온 잼플릭스…140개 공공기관 업무보고 모두 생중계 이번 토론회에서 논의되는 부동산 세제 개편안 내용은 오는 7월 말이나 8월 초 발표되는 '2026 세제 개편안'에 담길 예정이다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 10일 춘추관 브리핑을 통해 "세제는 2026년도 개편안 발표 시한이 있어 늦어도 7월 말이나 8월 초는 돼야 한다"며 "세제는 국민의 권리이자 의무이고 재산권 문제라서 입법 예고를 해야 하기 때문"이라고 밝힌 바 있다. '잼플릭스(이재명+넷플릭스)'라고 불렸던 정부 부처 업무보고도 오는 15일부터 시작된다. 21일까지 9차례에 걸쳐 모두 생중계로 진행된다. 국무조정실을 비롯해 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다. 이번 업무보고는 지난해와 다르게 200여 명의 국민 참관단이 새로 참석한다. 이 대통령은 200여 명의 국민 참관단과 함께 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검할 것으로 보인다. pcjay@newspim.com 2026-07-13 09:08
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전국 찜통더위에 전력수요 급증 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 짧은 장마 이후 연일 폭염이 지속되면서 올여름 전력수요가 처음으로 90기가와트(GW)를 넘어설 전망이다. 정부가 발전설비를 총동원하고 있지만, 전력예비율이 올여름 들어 처음으로 10%까지 떨어질 것으로 예상됐다. 정부는 올여름 전력피크를 8월 셋째 주로 전망했지만, 때 이른 폭염으로 7월부터 전력피크에 도달할 가능성이 적지 않다. ◆ 저녁시간 94GW 전망…전력예비율 10%로 뚝 13일 기후에너지환경부와 전력거래소에 따르면, 이날 오후 6~7시 최대전력수요는 94GW로 전망됐다. 전력거래소는 최초 전망에서 최대전력수요를 91.8GW, 공급예비력 12.3GW(예비율 13.4%)로 전망했지만, 늘어난 전력수요를 반영해 수정했다. 전력거래소는 "이 시간대 예비력은 9383MW로 '정상' 상태"라며 "전력수급이 안정적일 것으로 예상한다"고 밝혔다. 2026년 7월 13일 최대전력수요 전망 [자료=전력거래소] 2026.07.13 dream@newspim.com 하지만, 이 시간대 공급예비력이 9.4GW 규모로 감소하면서 예비율도 10%로 뚝 떨어질 전망이다. 예비율이 10%까지 떨어진 것은 올여름 들어 처음이다. 정부가 가동할 수 있는 발전설비를 총동원해도 전력예비율이 10% 이하로 떨어질 수 있는 상황이다. 기후부 관계자는 "폭우나 태풍으로 인한 전력설비 불시고장, 역대급 폭염에 따른 비상 상황에 대비해 약 8.8GW의 예비자원을 추가로 준비하고 있다"고 강조했다. ◆ 정부, 8월 3주 전력피크 전망…7월 경신 가능성 지난해 여름에도 이른바 '마른장마'로 인해 7월 둘째 주부터 폭염에 시달렸다. 때 이른 폭염이 지속되면서 7일 8일 최대전력수요가 95.7GW까지 치솟았다. 이는 지난해 여름철 전력피크(96GW, 8월 25일)와 거의 유사한 수준이다. 기후부는 지난달 25일 올여름 최대전력수요가 8월 3주차에 94.1GW(기준)~98.8GW(상한)를 기록할 것으로 전망했다. 이때 공급능력은 107GW 규모이며, 예비력은 13.9GW(기준)~8.2GW(상한) 수준으로 떨어질 전망이다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.25 dream@newspim.com 하지만 폭염 속 전력수요가 급증하면서 이미 7월부터 정부의 전망치를 웃돌 가능성이 있다. 특히 13일 공급능력이 103.4GW에 그치면서 운영예비력도 9.8GW(예비율 10%) 수준으로 떨어질 것으로 전력거래소는 전망했다. 지난해 10월 1일 기후에너지환경부 출범 처음 맞는 여름이어서 기후부 체제 하에서 전력수급 능력이 어떻게 달라질 지 첫 시험대에 오른 상황이다. 기후부는 전력피크가 예상되는 오후 6~7시 시간대 에너지 절약 동참을 유도하고 있다. 기후부는 "대국민 에너지 절약 캠페인으로 수요관리 동참을 유도하고 있다"면서 "냉방온도 준수, 불필요한 조명 소등 등 에너지 절약에 동참해 달라"고 당부했다. dream@newspim.com 2026-07-13 07:58

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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