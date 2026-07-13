창원시정연구원, 극한강우 대응 전략 제시…지역별 맞춤형 접근

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'창원정책 Brief 2026 Vol.4' 발간

도시 회복력 중심 물관리 전환 필요



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원시정연구원이 극한강우 증가에 따른 도시 물재해 대응을 위해 지역 맞춤형 물관리 전략을 제시했다.

창원시정연구원은 '극한강우 시대, 창원형 물안전도시 전략'을 주제로 한 '창원정책 Brief 2026 Vol.04'를 발간했다고 13일 밝혔다.

창원정책브리프 요약문 이미지[사진=창원시정연구원] 2026.07.13

이번 브리프는 최근 단시간·국지성 집중호우가 잦아지면서 도시침수와 하천범람, 해안 저지대 침수 등 복합 물재해 위험이 확대되는 상황을 반영해 마련됐다.

연구원은 기존 방재체계가 하천정비와 우수관거 확충, 배수펌프장 설치 등 시설 중심으로 추진돼 온 점을 짚으며, 극한강우와 불투수면 확대, 노후 기반시설, 조위 영향 등이 복합적으로 작용하는 최근 재해 양상에 대응하는 데 한계가 있다고 분석했다.

재난 발생 이후 빠른 회복까지 고려하는 도시 회복력 중심의 물관리 전환 필요성을 제기했다. 브리프에 따르면 창원, 북창원, 마산회원, 진해, 진북 등 주요 관측소의 강우 특성을 분석한 결과 동일 권역 내에서도 강우강도와 지속시간, 지형 조건에 따라 물재해 유형이 상이한 것으로 나타났다고 설명했다.

지역별로는 북창원이 단시간·장시간 강우가 모두 높은 복합형 특성을 보였고 진북은 유역 단위 대응이 필요한 집중·지속 강우 특성이 확인됐다. 창원은 도심 배수 처리능력 점검이 중요하며 마산회원은 구도심 내수침수 관리, 진해는 해안 저지대와 조위 영향을 고려한 대응이 필요한 지역으로 분석됐다.

연구원은 이를 토대로 창원형 물안전도시 구축을 위한 세 가지 전략을 제시했다. 지역별 강우 특성과 위험 유형을 반영한 방재성능 관리체계 구축, 저영향개발기법을 활용한 물순환 기반 침수저감 확대, 관측·시설 정보를 연계한 스마트 물안전도시 구현 등이다.

강우, 하천 수위, 배수시설 가동상태, 조위 정보 등을 통합 관리하고 인공지능 기반 침수 예측과 운영 지원체계를 도입해 대응 시간을 줄여야 한다고 강조했다.

창원시정연구원 관계자는 "물안전도시는 개별 사업이 아닌 도시 전반의 통합 전략으로 추진돼야 한다"며 "지역별 위험 특성을 반영한 맞춤형 정책 수립이 필요하다"고 말했다.

news2349@newspim.com