경기도일자리재단, '데이터로 보는 시군' 발간

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31개 시군 인구·산업·일자리 통계 집대성

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도일자리재단이 경기도일자리상황판을 통해 도내 31개 시군의 인구·산업·일자리 변화를 한눈에 볼 수 있는 '데이터로 보는 시군'을 발간했다.

데이터로 보는 시군 화면 [사진=경기도일자리재단 제공]

13일 재단에 따르면 이번 보고서는 도내 지자체 실무자와 도민 누구나 활용할 수 있도록 제작됐으며 여러 기관에 흩어진 통계를 한곳에 모아 시군별 현황과 추이를 직관적으로 파악할 수 있도록 구성했다.

'데이터로 보는 시군'은 지역의 인구 구조와 산업 기반, 일자리 흐름을 종합적으로 살펴볼 수 있는 데이터 분석 리포트다.

보고서는 인구 17개, 산업 4개, 일자리 12개 등 총 33개 주요 통계 지표를 분석했으며 인구 부문에는 동별 인구 현황과 평균연령, 세대 구성, 1인 가구 등이 포함됐다.

산업 부문은 지역내총생산(GRDP)과 산업별 사업체 수 등을 다뤘고 일자리 부문은 종사상 지위별 취업자, 거주지 외 통근 취업자, 지역활동인구 등으로 구성됐다.

특히 통계지리정보서비스(SGIS)의 7단계 색상단계구분도(Choropleth Map)를 활용해 시군별 읍면동 현황을 지도 형태로 구현, 거주지 외 통근 패턴과 행정구역별 인구 밀집도 등을 직관적으로 확인할 수 있게 했다.

공공 통계 외 다양한 데이터도 함께 수록해 보고서의 전문성을 높였으며 재단은 31개 시군 데이터를 안정적으로 제공하기 위해 보고서 자동화 제작 시스템도 도입했다.

경기도일자리재단은 이를 통해 리포트 발간 효율성을 높이고 데이터 기반 행정과 일자리 정책 수립을 지원할 계획이다. 도내 31개 시군별 상세 분석 리포트는 경기도일자리상황판 누리집의 '데이터 인사이트' 메뉴에서 '데이터로 보는 시군' 항목을 통해 별도 가입 없이 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com