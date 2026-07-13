의정부시, 집중호우 대비 특별 안전점검…하천시설물·공사현장 점검 강화

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하천 환경 개선 사업 현장 점검 실시

구급 시설물 관리 상태 집중 점검

안전 조치 강화로 대피 체계 확립 지시

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 본격적인 우기철 집중호우에 대비해 주요 하천 시설물과 대형 공사 현장을 대상으로 특별 안전점검을 실시했다고 13일 밝혔다.

김원기 의정부시장이 7월 9일 수해에 대비해 하천환경 개선 사업 현장을 점검하고 있다. [사진=의정부시]

시에 따르면 최근 이상기후로 인한 국지성 집중호우가 빈번해지는 가운데 하천 범람과 인명 피해를 예방하고 진행 중인 하천 사업 현장의 수해 취약 요소를 사전에 차단하기 위해 이번 점검을 마련했다.

이날 김원기 시장은 관계 공무원들과 함께 주요 하천을 찾아 하천 진출입 차단시설, 침수 방지용 차수판, 인명구조함 등 각종 구급·방재 시설물의 관리 상태와 정상 작동 여부를 직접 확인했다. 특히 호우특보 발효 시 시민들의 하천 진입을 즉각 통제할 수 있는 원격 차단 시스템의 구동 상황을 집중 점검하며 비상 상황 대응 능력을 꼼꼼히 살폈다.

김 시장은 이어 하천 내에서 진행 중인 주요 공사 현장을 잇따라 방문해 수해 대비 상황을 점검했다. 주요 점검 대상은 부용천 호안정비공사 현장, 지방하천 징검다리 개선 사업지, 저탄소 수변공원화 사업 현장, 부용천 차집관로 정비 공사 등으로 공정별 안전관리 실태와 수방 대책 이행 여부를 중심으로 확인이 이뤄졌다.

특히 김 시장은 공사 현장 내 토사 유실 방지 대책, 수방 자재 확보 현황, 배수 시설 정비 상태 등을 면밀히 점검한 뒤 집중호우 시 강우 상황에 맞춘 신속한 작업 중지와 작업자 대피 체계 확립을 관계자들에게 지시했다. 아울러 우기철 공사장 관리 강화와 위험 요소 선제 제거를 통해 인명 보호와 시설 피해 최소화에 나설 것을 주문했다.

김원기 시장은 "여름철 집중호우로부터 시민의 생명과 재산을 지키는 최선의 대책은 철저한 사전 대비뿐"이라며 "하천 시설물에 대한 예찰 활동을 강화하고 진행 중인 공사 현장은 우기 전 주요 공정을 안전하게 마무리해 단 한 건의 인명 피해와 침수 피해도 발생하지 않도록 총력을 다해달라"고 당부했다.

한편 시는 이번 점검에서 발견된 경미한 지적 사항에 대해서는 현장에서 즉시 시정 조치를 완료했다. 의정부시는 우기철이 끝날 때까지 비상 대응 체계를 가동해 하천 시설물에 대한 상시 점검(모니터링)과 긴급 복구 태세를 유지하며 집중호우로 인한 시민 피해 예방에 행정력을 집중할 방침이다.

asj7376@newspim.com