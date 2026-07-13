성평등 기반 인구정책 모색…여성정책연구원, 양성평등정책포럼 개최

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가족 다양성·이주민·재생산권 등 정책 방향 논의

성평등 인구정책 정착 위한 제도·과제 집중 점검

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국여성정책연구원이 인구구조 변화에 대응한 성평등 기반 인구정책 방향 모색에 나선다.

한국여성정책연구원은 '인구구조 변화 대응을 위한 새로운 패러다임, 성평등 인구정책의 모색'을 주제로 '제144차 양성평등정책포럼'을 오는 15일 오후 연구원 2층 국제회의장에서 개최한다고 13일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김종숙 한국여성정책연구원장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 고용평등공시제 도입을 위한 성평등가족부-한국여성정책연구원 업무 협약식에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.10 gdlee@newspim.com

이번 포럼은 '저출산‧고령사회기본법'이 '인구전략기본법'으로 전환되는 것을 계기로 향후 인구정책의 방향과 원칙을 논의하기 위해 마련됐다.

김종숙 원장은 "최근 인구정책은 기존의 저출산·고령사회 대응을 넘어 가족 형태의 다양화, 인구의 국가 간 이동, 지역사회 인구 불균형 등 복합적인 인구구조 변화에 대응하는 방향으로 정책 범위와 조정 기능이 확대되고 있다"며 "이번 포럼이 인구전략의 외연 확대를 넘어 성평등 원칙이 새로운 인구정책 체계 안에 제도적으로 안착하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

이날 포럼에서는 한국여성정책연구원 연구진이 주제 발표에 나선다. 송효진 선임연구위원은 '인구전략기본법으로의 전환과 포용적 가족정책'을 주제로 다양한 가족이 차별 없이 존중받는 양육환경 조성 방향과 정책 과제를 제시할 예정이다.

최윤정 연구위원은 '이주민가족과 인구정책: 포용적 통합의 조건'을 주제로 이주민과 이주민가족을 지역사회 구성원이자 정책 대상으로 보는 관점 전환과 사회통합을 위한 정책 조건을 제안한다.

김동식 젠더폭력연구본부장은 '성·재생산 건강권 보장으로의 전환과 정책과제'를 통해 출산율 중심 정책을 넘어 개인의 성·재생산권과 자기결정권 보장을 핵심으로 하는 인구정책 전환 필요성을 강조할 예정이다.

주제 발표 이후에는 정가원 가족·저출생연구본부장이 좌장을 맡고 성평등가족부, 한국교육개발원, 저출생고령사회위원회, 언론, 학계 등 각계 전문가가 참여하는 종합토론이 이어진다. 토론에서는 '인구전략기본법' 전환이 성평등한 인구정책으로 이어지기 위한 제도적 조건과 정책 과제가 집중 논의될 예정이다.

hyeng0@newspim.com