전재수 부산시장, 김영훈 고용부 장관와 해양인재 양성 협력 논의

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부산시 극지해기사 양성 과정 제안

해양산업 맞춤형 직업훈련 체계 구축

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 해양수산부와 해운기업 이전, 인공지능(AI) 확산으로 해양산업 환경이 빠르게 바뀌는 가운데 부산시와 고용노동부가 지역 인재 양성과 일자리·안전 체계 강화를 위한 공조에 나섰다.

시는 전재수 부산시장이 10일 시청에서 김영훈 고용노동부 장관을 접견하고 해양산업 경쟁력 강화와 일자리 창출, 산업재해 예방을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

전 시장과 김 장관은 이날 해양산업을 중심으로 확대되는 인력 수요에 맞춰 지역 맞춤형 인재 양성과 일자리 매칭 체계를 강화하는 데 뜻을 모았다.

전재수 부산시장(왼쪽)이 10일 오후 3시 10분 시청 시장 집무실을 방문한 김영훈 고용노동부 장관과 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.07.10

양측은 지방과 중앙정부가 긴밀히 협력해 지역 산업이 필요로 하는 인재를 키우고 교육부터 취업까지 연계되는 지원체계를 구축하기로 했다.

전 시장은 북극항로 상용화에 선제 대응하기 위한 극지해기사 양성과정 운영을 건의하고 지역 산업 수요에 맞춘 전문인력 양성을 위해 직업훈련 체계 구축에 대한 고용노동부의 협력을 요청했다.

부산 핵심 산업인 조선업의 원·하청 상생협력과 노동환경 개선 방안도 논의했다. 김 장관은 "부산시가 원·하청 격차 완화와 안정적인 노동 환경 조성에 앞장서 다른 업종에도 적용 가능한 모델을 만들기를 기대한다"고 말했다.

전 시장은 "조선업 원·하청 상생이 지역 산업의 지속 가능한 경쟁력을 높이는 중요한 과제라며 "노동 격차 완화와 상생협력이 현장에 안착할 수 있도록 부산시도 적극 지원하겠다"고 전했다.

양측은 노동자의 생명과 안전을 지키는 일에는 중앙과 지방의 구분이 없다는 데 공감하고 산업재해 예방을 위한 공조를 강화하기로 했다.

김 장관은 지역 산업 특성을 반영한 재해 예방 정책 추진과 중앙·지방 간 협력 강화를 요청했고 전 시장은 산업현장의 안전관리와 산재 예방을 위해 고용노동부와 긴밀히 협력하며 지역 특성을 반영한 재해 예방 정책을 지속적으로 추진하겠다고 했다.

전재수 시장은 "해양산업 중심도시 부산의 경쟁력은 일자리에서 시작된다"며 "고용노동부와 협력을 바탕으로 지역 산업에 필요한 인재를 체계적으로 양성하고 양질의 일자리와 안전한 노동 환경을 조성해 시민이 체감하는 고용정책을 펼쳐 나가겠다"고 강조했다.

ndh4000@newspim.com