AI 핵심 요약beta
- 충북도는 5일 5급 승진 인사를 단행했다.
- 신낙준·김명희·김지영이 5급으로 승진했다.
- 대변인실 등 5급 전보 인사도 함께 실시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 5급 승진
◇5급 승진
▲산림환경연구소 산림환경과장 신낙준 ▲국가바이오혁신위원회 김명희(파견) ▲지방시대위원 김지영(파견)
◇5급 전보
▲대변인실 정지영 ▲감사관실 이수민 ▲양성평등가족정책관실 이은희 ▲외국인정책추진단 이주향·조준동 ▲정책기획관실 김주태 ▲인구청년정책담당관실 이경화 ▲세정담당관실 류정필 ▲안전정책과 이수연 ▲경제기업과 김지혜 ▲소상공인정책과 김정화 ▲국제통상과 권미란·임윤규·정미숙 ▲미래인재육성과 민은경 ▲투자유치과 정광해·조태희 ▲혁신도시발전과 송성현 ▲보건정책과 안정은 ▲장애인복지과 최연락 ▲첨단바이오과 최정섭 ▲문화예술산업과 하헌인 ▲체육진흥과 송효정·원경자 ▲도민소통과 남효식·윤대원 ▲회계과 김효경 ▲자치연수원 박순화·유연진 ▲농업기술원 오선영 ▲산림환경연구소 산림바이오센터장 김인식 ▲청남대관리사업소 운영과장 김은영 ▲세종사무소장 남길우 ▲남부출장소 행정지원과장 김정순 ▲기후대기과 이기성 ▲스마트농산과 남복현 ▲농식품유통과 김창우 ▲충북도립대 박현숙 ▲남부출장소 농업경제과장 박상영 ▲정원문화과 이종민 ▲산림녹지과 이경중·지기현 ▲산림환경연구소 산림관리과장 이규선 ▲동물방역과 박선준·안양수 ▲동물위생시험소 중부지소장 서황원 ▲동물위생시험소 축산물검사과장 최필규 ▲보건정책과 지동식 ▲감염병관리과 김수현 ▲기반조성과 석재균 ▲정원문화과 김선만 ▲도로과 성락근 ▲청남대관리사업소 시설과장 김상우 ▲충북경제자유구역청 손기용 ▲소방본부 119종합상황실 민정기 ▲AI전략과 김문순 ▲농업기술원 유기농업연구소장 강효중 ▲농업기술원 마늘연구소장 김선국 ▲농업기술원 수박연구소장 김은정 ▲농업기술원 곤충연구소장 허윤선 ▲농산사업소 종자보급과장 이정관 ▲농업기술원 대추연구소장 엄현주 ▲동물위생시험소 방역과장 이진성 ▲동물위생시엄소 질병진단과장 한성태 ▲보건환경연구원 미세먼지분석과장 박덕규 ▲보건환경연구원 산업폐수과장 김경미 ▲보건환경연구원 먹는물검사과장 민윤희 ▲농업기술원 오흔영 ▲국민권익위원회 파견 조형숙 ▲중소벤처기업부 파견 박종혁 ▲충북인재평생교육진흥원 파견 박희제 ▲2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 신응섭 ▲산업통상부 파견 곽정헌 ▲금강유역환경청 파견 김현철 ▲국토교통부 파견 오광승 ▲산업통상부 교류 전수정