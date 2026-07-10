충북농협, 도농 인력 연결로 농촌 일손난 해소 나서

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북지역 농촌의 만성적인 인력 부족 문제를 해결하기 위해 도시 유휴인력을 농가와 연결하는 '도농인력이음 사업'이 본격 추진된다.

고령화로 심화된 농촌 인력난에 대응하면서 도시 인력에 새로운 일자리를 제공하는 상생형 모델로 주목된다.

이용선 총괄본부장(왼쪽에서 세 번째)과 충북농협 직원들이 10일 충북농협 직거래 금요장터에서 '농협 도농인력이음 사업'을 홍보하고 있다. [사진=충북농협] 2026.07.10 baek3413@newspim.com

충북농협은 도시와 농촌 간 인력 연계를 통해 안정적인 영농 인력 공급 체계를 구축하기 위한 '농협 도농인력이음 사업'을 본격 시행한다고 10일 밝혔다.

이 사업은 도시 농·축협과 농촌 농·축협 간 협력을 기반으로 도시의 유휴인력을 농촌 현장에 투입하는 방식이다.

도시 농·축협이 참여 희망자를 모집하면 농촌인력중개센터가 면접 등 선발 절차를 거쳐 기초 농작업 교육을 실시한 뒤 일손이 필요한 농가에 배치한다.

충북농협은 사업 활성화를 위해 직거래 금요장터와 NH농협은행 충북영업부에 홍보부스와 배너를 설치하고 방문 고객을 대상으로 리플릿을 배부하는 등 인력풀 확보에 나서고 있다.

이용선 총괄본부장은 "농촌 고령화와 인력 부족 문제는 농업의 지속가능성을 위협하는 핵심 과제"라며 "도농인력이음 사업을 내실 있게 운영해 안정적인 인력 공급 기반을 마련하고 농가 부담을 줄이겠다"고 말했다.

한편 충북농협은 외국인 공공형 계절근로사업, 농촌인력중개센터 운영, 충북형 도시농부 사업, 교정기관 보라미봉사단, 농촌 일손돕기 등 다양한 사업을 병행하며 농촌 인력난 해소에 힘을 쏟고 있다.

baek3413@newspim.com