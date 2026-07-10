강릉시, '주문진 별빛바다 야시장' 17일 개장...8월8일까지 운영

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 주문진종합시장에서 오는 17일 '주문진 별빛바다 야시장'을 8월 8일까지 운영한다고 10일 밝혔다.

이 야시장은 주문진종합시장 문화관광형시장 육성 사업의 일환으로 주문진종합시장 문화관광형시장 육성사업단과 상인회가 운영을 맡고 있다. 별도의 개장식 없이 매주 금요일과 토요일 오후 6시부터 10시까지 다양한 공연과 이벤트가 열려 방문객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공할 계획이다.

주문진 별빛바다 야시장.[사진=강릉시] 2026.07.10 onemoregive@newspim.com

지난해 성과를 바탕으로 올해는 음식 매대 12대와 플리마켓 4대를 운영해 풍성한 프로그램을 선보인다. 음식 매대에서는 컵오징어, 오징어순대, 타코야끼 등 다양한 먹거리를 제공하며, 플리마켓에서는 잡화류, 일러스트 엽서, 손금 등 다양한 체험과 상품이 마련된다.

특히 올해는 춘천 풍물시장과 협약을 체결해 풍물시장 야시장 매대 3팀이 참여한다. 이로써 지역 간 상생 협력의 의미를 더하고 방문객들에게 더욱 다양한 경험이 제공될 것으로 기대된다.

전형근 주문진종합시장 상인회장은 "주문진 별빛바다 야시장이 지역 전통시장과 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 준비했다"고 밝혔다. 그는 "올해는 춘천 풍물시장과의 협약을 통해 많은 시민과 관광객의 관심을 부탁드린다"고 말했다.

김현경 소상공인과장은 "방문객들이 전통시장의 활기와 바다마을 정취, 별빛바다 야시장의 따뜻한 문화를 느낄 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

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