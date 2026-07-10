안민석 교육감, 호우 피해 학교 긴급 점검..."학생 안전 최우선"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감이 10일 평택 피해학교를 찾아 복구와 안전대책을 점검했다.
- 평택 신한고와 평택중·라온중 등은 집중호우로 누수·침수·펜스 기울어짐 등 시설 피해를 입어 긴급 안전점검과 접근금지 조치를 진행했다.
- 도교육청은 학생 안전을 최우선으로 학교·교육지원청과 협력해 신속 복구와 기후변화 대비 재난대책을 마련할 방침이다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 지역에 내린 기습적인 폭우로 일부 학교 시설에 피해가 발생한 가운데 안민석 경기도교육감이 10일 오전 평택 지역 피해 학교들을 잇달아 방문해 복구 상황과 안전 대책을 점검했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 현장 점검은 전날 경기 남부권을 중심으로 쏟아진 장맛비로 인해 도내 학교 시설 피해가 보고돼 시설 안전조치 상황을 직접 살피고 추가 피해를 막기 위해 진행됐다.
안 교육감이 먼저 찾은 평택 신한고등학교는 이번 집중호우로 교실과 체육관 천장 텍스가 파손되는 누수 피해를 입었으며 체육관 바닥과 흡음판 일부가 손상됐다.
이어 안 교육감은 변전실 일부가 침수돼 전날 학생들을 조기 하교시키고 이날 학교장 재량 휴업을 실시한 평택중학교를 방문했다. 평택중은 현재 교내 전기시설에 대한 긴급 안전점검을 진행 중이며 등교 재개 여부를 오는 12일 안내할 예정이다.
마지막으로 방문한 라온중학교에서는 폭우로 인해 기울어진 운동장 펜스의 상태를 확인했다. 해당 학교는 추가 사고를 막기 위해 펜스 주변에 대한 접근금지 조치를 완료한 상태다.
안민석 교육감은 현장에서 "학생 안전은 어떤 경우에도 양보할 수 없는 최우선 원칙"이라며 "피해 시설과 주변의 잠재적 위험 요소를 철저히 점검해 2차 피해가 발생하지 않도록 조치해야 한다"고 당부했다.
이어 "학생들의 안전한 교육활동이 차질 없이 이어질 수 있도록 학교와 교육지원청, 도교육청이 긴밀히 협력해 신속한 복구 지원에 나서달라"고 강조했다.
경기도교육청은 일선 학교 및 지역 교육지원청과 공조해 피해 시설에 대한 구체적인 복구 및 안전 확보 방안을 마련하고 기후변화에 대응한 지속적인 교육시설 재난 대책을 강구할 방침이다.
1141world@newspim.com